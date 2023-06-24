У роботі Telegram стався збій

У роботі месенджера Telegram стався збій у суботу увечері, 24 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Downdetector.

Найчастіше користувачі скаржилися на збої під час роботи програми. Таких скарг було 51% від числа всіх отриманих. Також користувачі скаржилися на проблеми під час надсилання повідомлень (7%) і на проблеми з підключенням до сервера (31%).