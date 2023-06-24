У роботі Telegram стався збій
У роботі месенджера Telegram стався збій у суботу увечері, 24 червня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Downdetector.
Найчастіше користувачі скаржилися на збої під час роботи програми. Таких скарг було 51% від числа всіх отриманих.
Також користувачі скаржилися на проблеми під час надсилання повідомлень (7%) і на проблеми з підключенням до сервера (31%).
Нагадаємо, раніше в Telegram повідомили, що зловмисники можуть отримати доступ до камери та мікрофону користувачів програми на пристроях з операційною системою macOS.
Раніше стало відомо, що у Бразилії суд заборонив використовувати Telegram після того, як соцмережа відмовилася надавати владі країни дані про користувачів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.