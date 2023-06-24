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У роботі Telegram стався збій

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Субота 24 червня 2023 20:58
У роботі Telegram стався збій Фото: У роботі Telegram стався збій (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У роботі месенджера Telegram стався збій у суботу увечері, 24 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Downdetector.

Найчастіше користувачі скаржилися на збої під час роботи програми. Таких скарг було 51% від числа всіх отриманих.

Також користувачі скаржилися на проблеми під час надсилання повідомлень (7%) і на проблеми з підключенням до сервера (31%).

У роботі Telegram стався збій

Нагадаємо, раніше в Telegram повідомили, що зловмисники можуть отримати доступ до камери та мікрофону користувачів програми на пристроях з операційною системою macOS.

Раніше стало відомо, що у Бразилії суд заборонив використовувати Telegram після того, як соцмережа відмовилася надавати владі країни дані про користувачів.

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