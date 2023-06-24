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В работе Telegram произошел сбой

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Суббота 24 июня 2023 20:58
В работе Telegram произошел сбой Фото: В работе Telegram произошел сбой (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В работе мессенджера Telegram произошел сбой в субботу вечером, 24 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Downdetector.

Чаще всего пользователи жаловались на сбои при работе приложения. Таких жалоб было 51% от числа всех полученных.

Также пользователи жаловались на проблемы при отправке сообщений (7%) и на проблемы с подключением к серверу (31%).

В работе Telegram произошел сбой

Напомним, ранее в Telegram сообщили, что злоумышленники могут получить доступ к камере и микрофону пользователей приложения на устройствах с операционной системой macOS.

Ранее стало известно, что в Бразилии суд запретил использовать Telegram после того, как соцсеть отказалась предоставлять властям страны данные о пользователях.

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