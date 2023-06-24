В работе Telegram произошел сбой

В работе мессенджера Telegram произошел сбой в субботу вечером, 24 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Downdetector.

Чаще всего пользователи жаловались на сбои при работе приложения. Таких жалоб было 51% от числа всех полученных. Также пользователи жаловались на проблемы при отправке сообщений (7%) и на проблемы с подключением к серверу (31%).