ua en ru
Чт, 19 грудня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

У роботі Steam зафіксували глобальний збій

Україна, Четвер 19 грудня 2024 22:14
UA EN RU
У роботі Steam зафіксували глобальний збій Фото: у роботі Steam зафіксували глобальний збій (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Ігровий сервіс Steam перестав працювати в країнах по всьому світу. Збої в його роботі дійшли й до України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Downdetector.

Проблеми з доступом до застосунку почалися близько 20:00. Це відбулось після початку зимового розпродажу, який відкрили на цифровому майданчику.

Після цього користувачі з різних країн почали стикатися з проблемами під час входу у свої акаунти на сайті та в застосунку.

У роботі Steam зафіксували глобальний збій

Цілком ймовірно, сервіс виявився не готовий до масштабного напливу геймерів.

Нагадаємо, днями ми писали, що Valve тестує нову функцію в бета-версії клієнта Steam, яка дає змогу за замовчуванням завантажувати оновлення для ігор тільки під час їхнього запуску.

Також раніше ми писали про 20 найкращих ігор для ПК, у які можна пограти просто зараз.

А ще у нас є матеріал про те, як отримати безкоштовні ігри на Steam за допомогою простих інструкцій.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ігри
NEWS
Стало відомо, чи будуть завтра відключати світло за графіками в Києві
Стало відомо, чи будуть завтра відключати світло за графіками в Києві
DAILY
США тиснуть, Україна проти. Чи дійде до мобілізації з 18 років та чи є в цьому сенс
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна США тиснуть, Україна проти. Чи дійде до мобілізації з 18 років та чи є в цьому сенс