В работе Steam зафиксировали глобальный сбой
Игровой сервис Steam перестал работать в странах по всему миру. Сбои в его работе дошли и до Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Downdetector.
Проблемы с доступом к приложению начались около 20:00. Это произошло после начала зимней распродажи, которую открыли на цифровой площадке.
После этого пользователи из разных стран начали сталкиваться с проблемами при входе в свои аккаунты на сайте и в приложении.
По всей вероятности, сервис оказался не готов к масштабному наплыву геймеров.
Напомним, на днях мы писали, что Valve тестирует новую функцию в бета-версии клиента Steam, которая позволяет по умолчанию загружать обновления для игр только во время их запуска.
Также ранее мы писали о 20 лучших игр для ПК, в которые можно поиграть прямо сейчас.
А еще у нас есть материал о том, как получить бесплатные игры на Steam с помощью простых инструкций.
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