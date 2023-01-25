У роботі сервісів Microsoft стався масштабний збій: триває розслідування
У роботі сервісів Microsoft стався масштабний збій. Тисячі скарг надійшло на роботу Teams та Outlook.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Як зазначає видання, клієнти повідомили про труднощі в багатьох регіонах, починаючи з 7:05 ранку в Лондоні. Згодом Downdetector зафіксував тисячі користувачів, які повідомили про проблеми з Outlook, Microsoft 365 та XBox Live у середу, 25 січня, вранці. Сайт виявив 4132 випадки, коли люди скаржилися на збої в роботі Outlook у Великій Британії, та 1971 скарга надійшла на збої в роботі Microsoft Teams, а також інструментів електронної пошти та відеоконференцій. Крім того, постраждали SharePoint Online, OneDrive for Business і Microsoft Graph.
Повідомлення про збої також різко зросли в Австралії, Великій Британії та Обʼєднаних Арабських Еміратах. Згідно зі сторінкою стану служби хмарних обчислень Azure, проблеми з мережею, здавалося, стосувалися кожного регіону протягом майже трьох годин.
Під час збою більшість користувачів не могли обмінюватися повідомленнями, приєднуватися до дзвінків або використовувати будь-які функції програми Teams. Багато користувачів вирушили до Twitter, щоб поділитися новинами про збої в роботі служби, при цьому #MicrosoftTeams став популярним хештегом на сайті соціальної мережі.
За інформацією Bloomberg, компанія заявила, що проблеми виникли через нещодавню зміну конфігурації мережі, і Microsoft вже вжила заходів, щоб скасувати зміни. До того ж, корпорація Microsoft розпочала розслідування.
"Ми виявили потенційну проблему з мережею та перевіряємо дані телеметрії, щоб визначити наступні кроки щодо усунення несправностей", - йдеться в повідомленні Microsoft.
Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що гендиректор Microsoft Сатья Наделла заявив на форумі у Давосі, що кібербезпеку можна побудувати лише за принципом ”нульової довіри”.
Нагадаємо, що РБК-Україна ще у листопаді минулого року повідомляло, що Microsoft продовжила безкоштовну технологічну підтримку України на 2023 рік. Вона стала однією з перших компаній, які ще на початку березня перестали продавати свої товари та послуги на території РФ. Крім того, компанія надала понад 400 млн доларів на підтримку України.
Додамо, ми писали, що саме Microsoft попередила Україну про те, що Росія збирається активізувати кібератаки проти України, направивши їх на критично важливу інфраструктуру та підрив довіри до влади, щоб перешкодити військовій і гуманітарній підтримці.
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