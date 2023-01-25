У роботі сервісів Microsoft стався масштабний збій: триває розслідування

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Як зазначає видання, клієнти повідомили про труднощі в багатьох регіонах, починаючи з 7:05 ранку в Лондоні. Згодом Downdetector зафіксував тисячі користувачів, які повідомили про проблеми з Outlook, Microsoft 365 та XBox Live у середу, 25 січня, вранці. Сайт виявив 4132 випадки, коли люди скаржилися на збої в роботі Outlook у Великій Британії, та 1971 скарга надійшла на збої в роботі Microsoft Teams, а також інструментів електронної пошти та відеоконференцій. Крім того, постраждали SharePoint Online, OneDrive for Business і Microsoft Graph.

Повідомлення про збої також різко зросли в Австралії, Великій Британії та Обʼєднаних Арабських Еміратах. Згідно зі сторінкою стану служби хмарних обчислень Azure, проблеми з мережею, здавалося, стосувалися кожного регіону протягом майже трьох годин.

Під час збою більшість користувачів не могли обмінюватися повідомленнями, приєднуватися до дзвінків або використовувати будь-які функції програми Teams. Багато користувачів вирушили до Twitter, щоб поділитися новинами про збої в роботі служби, при цьому #MicrosoftTeams став популярним хештегом на сайті соціальної мережі.

За інформацією Bloomberg, компанія заявила, що проблеми виникли через нещодавню зміну конфігурації мережі, і Microsoft вже вжила заходів, щоб скасувати зміни. До того ж, корпорація Microsoft розпочала розслідування.

"Ми виявили потенційну проблему з мережею та перевіряємо дані телеметрії, щоб визначити наступні кроки щодо усунення несправностей", - йдеться в повідомленні Microsoft.