В работе сервисов Microsoft произошел масштабный сбой: продолжается расследование

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Как отмечает издание, клиенты сообщили о трудностях во многих регионах, начиная с 7:05 утра в Лондоне. Впоследствии Downdetector зафиксировал тысячи пользователей, сообщивших о проблемах с Outlook, Microsoft 365 и XBox Live в среду, 25 января, утром. Сайт обнаружил 4132 случая, когда люди жаловались на сбои в работе Outlook в Великобритании, и 1971 жалоба поступила на сбои в работе Microsoft Teams, а также инструментов электронной почты и видеоконференций. Кроме того, пострадали SharePoint Online, OneDrive for Business и Microsoft Graph.

Сообщения о сбоях также резко возросли в Австралии, Великобритании и Объединенных Арабских Эмиратах. Согласно странице состояния облачных вычислений Azure, проблемы с сетью, казалось, касались каждого региона в течение почти трех часов.

Во время сбоя большинство пользователей не могли обмениваться сообщениями, подключаться к вызовам или использовать какие-либо функции приложения Teams. Многие пользователи отправились в Twitter, чтобы поделиться новостями о сбоях в работе службы, при этом #MicrosoftTeams стал популярным хештегом на сайте социальной сети.

По информации Bloomberg, компания заявила, что проблемы возникли из-за недавнего изменения конфигурации сети, и Microsoft уже приняла меры, чтобы отменить изменения. К тому же корпорация Microsoft начала расследование.

"Мы выявили потенциальную проблему с сетью и проверяем данные телеметрии, чтобы определить следующие шаги по устранению неисправностей", - говорится в сообщении Microsoft.