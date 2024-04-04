В роботі сервісів Apple стався масштабний збій

Нагадаємо, ввечері у середу, 3 квітня, стався збій у роботі месенджера WhatsApp. Також проблеми спостерігалися в роботі соцмереж Facebook та Instagram.

5 березня стався масштабний збій у роботі Facebook та Instagram. Також не працював Messenger. Користувачі скаржилися на проблеми зі входом у соцмережі.

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