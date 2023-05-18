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У роботі "Нової пошти" стався масштабний збій: що відомо

Фото: в роботі "Нової пошти" стався масштабний збій (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Від вчорашнього вечора і на цей маомент клієнти "Нової пошти" скаржаться на проблеми в її роботі. Зокрема, користувачі масово не можуть скористуватися додатком.

Що відомо про збій у роботі "Нової пошти" - зібрало РБК-Україна в матеріалі.

Зокрема, користувачі скаржаться на те, що виникають проблеми в роботі мобільного додатка. Крім того, клієнти не можуть здійснити оплату онлайн. Оплата можлива, лише готівкою. Також не можливо отримати посилку в поштоматі.

Крім того, користувачі повідомляють про проблеми з авторизацією в додатку пошти.

На сторінці в соцмережі працівники "Нової Пошти" повідомляють про масовий технічний збій та зазначають, що вже ведуться роботи над відновленням повноцінної роботи.

Фото: в роботі "Нової пошти" стався масштабний збій (скріншоти)

Раніше ми писали, що "Нова пошта" зробила безкоштовною послугу переадресації в межах міста. Раніше за це доводилося платити майже стільки ж, як і за доставку з іншого міста.

Додамо, "Нова пошта" суттєво підняла тарифи на доставку з 1 січня 2023 року.

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