В работе "Новой почты" произошел масштабный сбой: что известно

В частности, пользователи жалуются на то, что возникают проблемы в работе мобильного приложения. Кроме того, клиенты не могут произвести оплату онлайн. Оплата возможна только наличными. Также не возможно получить посылку в почтомате.

Кроме того, пользователи сообщают о проблемах с авторизацией в приложении почты.

На странице в соцсети работники "Новой Почты" сообщают о массовом техническом сбое и отмечают, что уже ведутся работы по восстановлению полноценной работы.

Фото: в работе "Новой почты" произошел масштабный сбой (скриншоты)

Ранее мы писали, что "Новая почта" сделала бесплатную услугу переадресации в пределах города. Раньше за это приходилось платить почти столько же, сколько за доставку из другого города.

Добавим, "Новая почта" существенно подняла тарифы на доставку с 1 января 2023 года.

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