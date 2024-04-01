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У роботі Monobank стався збій

Фото: в роботі Monobank стався збій (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Збій у роботі Monobank стався сьогодні, 1 квітня. Фіксуються проблеми у роботі мобільного застосунку.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Так, користувачі віртуального банку Monobank почали спостерігати збій у роботі застосунку. Зокрема, не всім клієнтам вдається авторизуватися.

Крім того, клієнти банку, які можуть увійти в додаток, повідомляють, що не вдається переказати кошти на іншу карту.

Фото: клієнтам не вдається увійти до застосунку Monobank (РБК-Україна)

Оновлено 13:46. У Monobank підтвердили збій у роботі застосунку

"Трохи впали. Перепрошую:(", - написав у Telegram-каналі співзасновник Monobank Олег Гороховський.

Атаки на Monobank

Нагадаємо, що наприкінці минулого року, коли сталася масштабна хакерська атака на "Київстар", український банк Monobank потрапив під DDoS-атаку.

Співвласник банку тоді назвав кібератаку масованою. Втім, за кілька годин її вдалося відбити.

Також нещодавно українців попередили про нову шахрайську схему, зловмисники використовують її, маскуючись під офіційний "чат-бот" Monobank.

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Monobank