У роботі Monobank стався збій

Атаки на Monobank

Нагадаємо, що наприкінці минулого року, коли сталася масштабна хакерська атака на "Київстар", український банк Monobank потрапив під DDoS-атаку.

Співвласник банку тоді назвав кібератаку масованою. Втім, за кілька годин її вдалося відбити.

Також нещодавно українців попередили про нову шахрайську схему, зловмисники використовують її, маскуючись під офіційний "чат-бот" Monobank.

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