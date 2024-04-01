В работе Monobank произошел сбой

Атаки на Monobank

Напомним, что в конце прошлого года, когда произошла масштабная хакерская атака на "Киевстар", украинский банк Monobank попал под DDoS-атаку.

Совладелец банка тогда назвал кибератаку массированной. Впрочем, через несколько часов ее удалось отбить.

Также недавно украинцев предупредили о новой мошеннической схеме, злоумышленники используют ее, маскируясь под официальный "чат-бот" Monobank.

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