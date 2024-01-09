У роботі Monobank стався збій

В роботі українського банку Monobank стався збій. Зокрема деяким клієнтам не вдається здійснити вхід у додаток.
Що відомо про збій у Monobank - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Оновлено 09:38. Monobank відновився після збою
Про це написав співвласник Monobank Олег Гороховський у своєму Telegram-каналі.
Сьогодні вранці користувачі віртуального банку Monobank почали спостерігати збій у роботі застосунку. Зокрема, не всім клієнтам вдається авторизуватися.
Крім того, користувачі в мережі повідомляли, що зокрема не працюють сервіси накопичення "Банки". Разом з тим деякі клієнти пишуть, що перекази з картки на картку діють справно.
У компанії запевнили, що працюють над усуненням проблеми. Зокрема про це написав співвласник Monobank Олег Гороховський у своєму Telegram-каналі.
"Зламалися трошки. Лагодимо. Перепрошую", - повідомив він.
Нагадаємо, що наприкінці минулого року, коли сталася масштабна хакерська атака на "Київстар", український банк Monobank потрапив під DDoS-атаку.
Співвласник банку тоді назвав кібератаку масованою. Втім, за кілька годин її вдалося відбити.
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