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В работе Monobank произошел сбой

Фото: в работе Monobank произошел сбой (РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В работе украинского банка Monobank произошел сбой. В частности, некоторым клиентам не удается осуществить вход в приложение.

Что известно о сбое в Monobank - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Обновлено 09:38. Monobank возобновил работу после сбоя

Об этом написал совладелец Monobank Олег Гороховский в своем Telegram-канале.

Что произошло

Сегодня утром пользователи виртуального банка Monobank начали наблюдать за сбоем в работе приложения. В частности, не всем клиентам удается авторизоваться.

Фото: клиентам не удается войти в приложение Monobank (РБК-Украина)

Кроме того, пользователи в сети сообщали, что, в частности, не работают сервисы накопления "Банки". Вместе с тем некоторые клиенты пишут, что переводы с карты на карту действуют исправно.

Что говорят в Monobank

В компании заверили, что работают над устранением проблемы. В частности, об этом написал совладелец Monobank Олег Гороховский в своем Telegram-канале.

"Сломались немножко. Чиним. Извините", - сообщил он.

Атаки на Monobank

Напомним, что в конце прошлого года, когда произошла масштабная хакерская атака на "Киевстар", украинский банк Monobank попал под DDoS-атаку.

Совладелец банка тогда назвал кибератаку массированной. Впрочем, через несколько часов ее удалось отбить.

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монобанк