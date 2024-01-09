В работе Monobank произошел сбой

Обновлено 09:38. Monobank возобновил работу после сбоя

Об этом написал совладелец Monobank Олег Гороховский в своем Telegram-канале.

Что произошло

Сегодня утром пользователи виртуального банка Monobank начали наблюдать за сбоем в работе приложения. В частности, не всем клиентам удается авторизоваться.

Фото: клиентам не удается войти в приложение Monobank (РБК-Украина)

Кроме того, пользователи в сети сообщали, что, в частности, не работают сервисы накопления "Банки". Вместе с тем некоторые клиенты пишут, что переводы с карты на карту действуют исправно.

Что говорят в Monobank

В компании заверили, что работают над устранением проблемы. В частности, об этом написал совладелец Monobank Олег Гороховский в своем Telegram-канале.

"Сломались немножко. Чиним. Извините", - сообщил он.

Атаки на Monobank