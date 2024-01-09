В работе Monobank произошел сбой

В работе украинского банка Monobank произошел сбой. В частности, некоторым клиентам не удается осуществить вход в приложение.
Что известно о сбое в Monobank - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Обновлено 09:38. Monobank возобновил работу после сбоя
Об этом написал совладелец Monobank Олег Гороховский в своем Telegram-канале.
Сегодня утром пользователи виртуального банка Monobank начали наблюдать за сбоем в работе приложения. В частности, не всем клиентам удается авторизоваться.
Фото: клиентам не удается войти в приложение Monobank (РБК-Украина)
Кроме того, пользователи в сети сообщали, что, в частности, не работают сервисы накопления "Банки". Вместе с тем некоторые клиенты пишут, что переводы с карты на карту действуют исправно.
В компании заверили, что работают над устранением проблемы. В частности, об этом написал совладелец Monobank Олег Гороховский в своем Telegram-канале.
"Сломались немножко. Чиним. Извините", - сообщил он.
Напомним, что в конце прошлого года, когда произошла масштабная хакерская атака на "Киевстар", украинский банк Monobank попал под DDoS-атаку.
Совладелец банка тогда назвал кибератаку массированной. Впрочем, через несколько часов ее удалось отбить.
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