У роботі метро в Києві стався збій: що про це відомо

Оновлено 09:09. Рух потягів метро в Києві відновлений на всіх лініях

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"Увага! Рух поїздів на всіх лініях метрополітену відновлено. Також запрацювали на вхід станції "Лісова", "Чернігівська", "Дарниця" та "Лівобережна". Енергетики ліквідували всі несправності", - пише Кличко.

Як повідомляє кореспондент РБК-Україна, на вході до підземки було розміщено оголошення, що з технічних причин рух потягів призупинено.

Тим часом на офіційній сторінці КП "Київський метрополітен", пасажири масово почали повідомляти про збої в роботі руху потягів.

Згодом в КМДА пояснили, що через різкі перепади напруги рух поїздів червоною лінією метрополітену здійснюється від ст. "Академмістечко" до ст. "Арсенальна".

"Рух наземною ділянкою призупинено, відповідно станції "Лісова", "Чернігівська", "Дарниця" та "Лівобережна" тимчасово зачиняються на вхід", - попередили в мерії.

Водночас рух синьою та зеленою лініями метрополітену відновлено. Наразі енергетики працюють над вирішенням питання.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Києві знову відкривають дві центральні станції метро.

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