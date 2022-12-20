UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У роботі метро в Києві стався збій: що про це відомо

Фото: в роботі метро в Києві стався збій (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні вранці в київському метрополітені в роботі метро стався збій. Причиною тому стали різкі перепади напруги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.

Оновлено 09:09. Рух потягів метро в Києві відновлений на всіх лініях

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"Увага! Рух поїздів на всіх лініях метрополітену відновлено. Також запрацювали на вхід станції "Лісова", "Чернігівська", "Дарниця" та "Лівобережна". Енергетики ліквідували всі несправності", - пише Кличко.

Як повідомляє кореспондент РБК-Україна, на вході до підземки було розміщено оголошення, що з технічних причин рух потягів призупинено.

Тим часом на офіційній сторінці КП "Київський метрополітен", пасажири масово почали повідомляти про збої в роботі руху потягів.

Згодом в КМДА пояснили, що через різкі перепади напруги рух поїздів червоною лінією метрополітену здійснюється від ст. "Академмістечко" до ст. "Арсенальна".

"Рух наземною ділянкою призупинено, відповідно станції "Лісова", "Чернігівська", "Дарниця" та "Лівобережна" тимчасово зачиняються на вхід", - попередили в мерії.

Водночас рух синьою та зеленою лініями метрополітену відновлено. Наразі енергетики працюють над вирішенням питання.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Києві знову відкривають дві центральні станції метро.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КМДАКиївметро