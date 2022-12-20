В работе метро в Киеве произошел сбой: что об этом известно

Как сообщает корреспондент РБК-Украина, на входе в подземку было размещено объявление, что по техническим причинам движение поездов приостановлено.

Тем временем на официальной странице КП "Киевский метрополитен" пассажиры массово начали сообщать о сбоях в работе движения поездов.

Впоследствии в КГГА объяснили, что из-за резких перепадов напряжения движение поездов по красной линии метрополитена осуществляется от ст. "Академгородок" к ст. "Арсенальная".

"Движение по наземному участку приостановлено, соответственно станции "Лесная", "Черниговская", "Дарница" и "Левобережная" временно закрываются на вход", - предупредили в мэрии.

В то же время движение синей и зеленой линиями метрополитена возобновлено. В настоящее время энергетики работают над решением вопроса.

Напомним, ранее мы писали, что в Киеве снова открывают две центральные станции метро.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.