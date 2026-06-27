Роботи менше, а оплата - повна: які правила працевлаштування підлітків в Україні

Законодавство України суворо обмежує робочий час для осіб до 18 років, проте захищає їхній дохід: навіть за скороченого графіка роботодавець має виплачувати повну зарплату.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу зайнятості.
Як зазначається, для підлітків в Україні діють спеціальні норми щодо тривалості робочого часу та системи оплати праці, що дозволяють поєднувати роботу з навчанням та відпочинком.
Кількість годин, які підліток може працювати, залежить від віку та періоду (канікули чи час навчання).
Під час канікул:
Під час навчання (у вільний від уроків час):
Роботодавець зобов’язаний забезпечити офіційне працевлаштування, безпечні умови праці, ознайомити працівника з його правами, а за потреби - надати засоби індивідуального захисту.
Закон передбачає захист підлітків у питанні заробітної плати: