Работы меньше, а оплата - полная: какие правила трудоустройства подростков в Украине

Как отмечается, для подростков в Украине действуют специальные нормы по продолжительности рабочего времени и системе оплаты труда, позволяющие совмещать работу с обучением и отдыхом.

Продолжительность рабочего времени

Количество часов, которые подросток может работать, зависит от возраста и периода (каникулы или время обучения).

Во время каникул:

16-17 лет: до 36 часов в неделю;

до 36 часов в неделю; 14-15 лет: до 24 часов в неделю.

Во время обучения (в свободное от уроков время):

16-17 лет: до 18 часов в неделю;

до 18 часов в неделю; 14-15 лет: до 12 часов в неделю.

Работодатель обязан обеспечить официальное трудоустройство, безопасные условия труда, ознакомить работника с его правами, а при необходимости - предоставить средства индивидуальной защиты.

Как начисляется оплата труда

Закон предусматривает защиту подростков в вопросе заработной платы: