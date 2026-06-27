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Работы меньше, а оплата - полная: какие правила трудоустройства подростков в Украине

06:45 27.06.2026 Сб
2 мин
Подростки не могут работать полный день, для них есть недельный максимум
aimg Ирина Гамерская
Фото: какие правила зарплат для подростков в Украине (Getty Images)

Законодательство Украины строго ограничивает рабочее время для лиц до 18 лет, однако защищает их доход: даже при сокращенном графике работодатель должен выплачивать полную зарплату.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу занятости.

Как отмечается, для подростков в Украине действуют специальные нормы по продолжительности рабочего времени и системе оплаты труда, позволяющие совмещать работу с обучением и отдыхом.

Продолжительность рабочего времени

Количество часов, которые подросток может работать, зависит от возраста и периода (каникулы или время обучения).

Во время каникул:

  • 16-17 лет: до 36 часов в неделю;
  • 14-15 лет: до 24 часов в неделю.

Во время обучения (в свободное от уроков время):

  • 16-17 лет: до 18 часов в неделю;
  • 14-15 лет: до 12 часов в неделю.

Работодатель обязан обеспечить официальное трудоустройство, безопасные условия труда, ознакомить работника с его правами, а при необходимости - предоставить средства индивидуальной защиты.

Как начисляется оплата труда

Закон предусматривает защиту подростков в вопросе заработной платы:

  • Почасовая оплата или фиксированный оклад: Несмотря на сокращенный рабочий день, подростки должны получать полную заработную плату - такую же, как взрослые работники, работающие полный день.
  • Подработка во время обучения: В учебный период оплата начисляется пропорционально отработанному времени или фактически выполненный объем работы. При этом компания вправе по собственной инициативе устанавливать дополнительные премии или доплаты.
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