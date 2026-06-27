Работы меньше, а оплата - полная: какие правила трудоустройства подростков в Украине

Законодательство Украины строго ограничивает рабочее время для лиц до 18 лет, однако защищает их доход: даже при сокращенном графике работодатель должен выплачивать полную зарплату.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу занятости.
Как отмечается, для подростков в Украине действуют специальные нормы по продолжительности рабочего времени и системе оплаты труда, позволяющие совмещать работу с обучением и отдыхом.
Количество часов, которые подросток может работать, зависит от возраста и периода (каникулы или время обучения).
Во время каникул:
Во время обучения (в свободное от уроков время):
Работодатель обязан обеспечить официальное трудоустройство, безопасные условия труда, ознакомить работника с его правами, а при необходимости - предоставить средства индивидуальной защиты.
Закон предусматривает защиту подростков в вопросе заработной платы: