Работы меньше, а оплата - полная: какие правила трудоустройства подростков в Украине
Законодательство Украины строго ограничивает рабочее время для лиц до 18 лет, однако защищает их доход: даже при сокращенном графике работодатель должен выплачивать полную зарплату.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу занятости.
Как отмечается, для подростков в Украине действуют специальные нормы по продолжительности рабочего времени и системе оплаты труда, позволяющие совмещать работу с обучением и отдыхом.
Продолжительность рабочего времени
Количество часов, которые подросток может работать, зависит от возраста и периода (каникулы или время обучения).
Во время каникул:
- 16-17 лет: до 36 часов в неделю;
- 14-15 лет: до 24 часов в неделю.
Во время обучения (в свободное от уроков время):
- 16-17 лет: до 18 часов в неделю;
- 14-15 лет: до 12 часов в неделю.
Работодатель обязан обеспечить официальное трудоустройство, безопасные условия труда, ознакомить работника с его правами, а при необходимости - предоставить средства индивидуальной защиты.
Как начисляется оплата труда
Закон предусматривает защиту подростков в вопросе заработной платы:
- Почасовая оплата или фиксированный оклад: Несмотря на сокращенный рабочий день, подростки должны получать полную заработную плату - такую же, как взрослые работники, работающие полный день.
- Подработка во время обучения: В учебный период оплата начисляется пропорционально отработанному времени или фактически выполненный объем работы. При этом компания вправе по собственной инициативе устанавливать дополнительные премии или доплаты.