Роботи з гранатометами пішли на штурм: Третій корпус під час "Вівальді" задіяв нову тактику

Йдеться про підрозділ ударних НРК "NC13". Під час наступальної операції його бійці модернізували наземні дрони-камікадзе та використали їх за новою схемою.

Роботизовані комплекси оснастили двома гранатометами Bullspike. Після цього їх направили до позицій російських військових для атаки.

За даними Третього корпусу, НРК атакували противника, після чого детонували безпосередньо в його укриттях. Українські військові стверджують, що росіяни могли сприймати таку атаку як дії повноцінної штурмової групи.

Фактично ж бойове завдання виконували роботизовані комплекси, якими керували оператори з безпечного укриття. У Третьому корпусі зазначають, що вони могли перебувати за десятки кілометрів від лінії зіткнення.

Військові оприлюднили відео, на якому показали роботу роботизованих комплексів під час операції.

За задумом військових, НРК у межах цієї тактики виконували одразу кілька завдань. Вони атакували позиції противника, створювали додатковий психологічний тиск і допомагали із зачищенням позицій.

У підрозділі також заявили, що подібний спосіб застосування НРК є новою тактикою у війні.

"Подібну тактику в історії війни ще не застосовував ніхто. Роботами керували оператори з безпечного укриття за десятки кілометрів від лінії зіткнення", - підсумували в Третьому армійському корпусі.