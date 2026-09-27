RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Работы с гранатометами пошли на штурм: Третий корпус во время "Вивальди" задействовал новую тактику

12:52 27.09.2026 Вс
2 мин
aimg Мария Науменко
Фото: наземный роботизированный комплекс и FPV-дрон украинских военных (Getty Images)

Третий армейский корпус во время операции "Вивальди" применил модернизированные наземные работы с гранатометами, атаковавшими позиции РФ без прямого участия пехоты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Третьего армейского корпуса.

Речь идет о подразделении ударных НРК "NC13". В ходе наступательной операции его бойцы модернизировали наземные дроны-камикадзе и использовали их по новой схеме.

Роботизированные комплексы оснастили двумя гранатометами Bullspike. После этого их направили к позициям российских военных для атаки.

По данным Третьего корпуса, НРК атаковали противника, после чего детонировали непосредственно в его укрытиях. Украинские военные утверждают, что россияне могли воспринимать такую атаку, как действия полноценной штурмовой группы.

Фактически боевую задачу выполняли роботизированные комплексы, которыми руководили операторы по безопасному укрытию. В Третьем корпусе отмечают, что они могли находиться в десятках километров от столкновения.

Военные обнародовали видео, на котором показали работу роботизированных комплексов во время операции.

По замыслу военных, НРК в рамках этой тактики выполняли сразу несколько задач. Они атаковали позиции противника, создавали дополнительное психологическое давление и помогали с зачисткой позиций.

В подразделении также заявили, что подобный способ применения НРК – новая тактика в войне.

"Подобную тактику в истории войны еще не применял никто. Работами руководили операторы по безопасному укрытию в десятках километров от линии столкновения", - подытожили в Третьем армейском корпусе.

Третий армейский корпус уже несколько месяцев развивает тактику применения наземных роботизированных комплексов в тылу противника.

Военные опробовали их десантирование из тяжелых бомберов "Грифон", после чего начали использовать НРК для ударов по позициям, логистике и другим целям на расстоянии до 15 км от линии фронта.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
УкраинаРоссийская ФедерацияВооруженные силы Украиныфронт