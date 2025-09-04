UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Авто Tech

У роботі Google і YouTube стався масовий збій: що відомо

Масштабний збій Google по всьому світу (фото: Unsplash)
Автор: Павло Колеснік

Користувачі з різних країн повідомляють про масові збої в роботі сервісів Google.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал Downdetector.

Згідно з інформацією ресурсу, перші скарги почали надходити в понеділок близько 10:00. Найбільшу кількість звернень зареєстровано в Німеччині та Нідерландах, також проблеми відзначають жителі Великої Британії, Франції, Італії, США, Індії та низки інших країн.

Найбільше проблем виникло з Google Maps - 53% від усіх звернень. Ще 29% скарг стосуються Google Search, а 18% - неполадок у роботі Google Drive.

Найчастіше користувачі скаржаться на перебої в роботі пошукової системи, збої на сайті та труднощі зі входом в акаунт.

Компанія Google входить до складу холдингу Alphabet, до якого також входять Android, YouTube, Google Life Sciences, Calico, Sidewalk Labs, Nest, Google Ventures, Google Capital і Google X.

Скріншот

Читайте РБК-Україна в Google News
GoogleYouTubeGmail