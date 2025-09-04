В работе Google и YouTube произошел массовый сбой: что известно

Согласно информации ресурса, первые жалобы начали поступать в понедельник около 10:00. Наибольшее количество обращений зарегистрировано в Германии и Нидерландах, также проблемы отмечают жители Великобритании, Франции, Италии, США, Индии и ряда других стран.

Больше всего проблем возникло с Google Maps - 53% от всех обращений. Еще 29% жалоб касаются Google Search, а 18% - неполадок в работе Google Drive.

Чаще всего пользователи жалуются на перебои в работе поисковой системы, сбои на сайте и трудности со входом в аккаунт.

Компания Google входит в состав холдинга Alphabet, в который также включены Android, YouTube, Google Life Sciences, Calico, Sidewalk Labs, Nest, Google Ventures, Google Capital и Google X.

Скриншот