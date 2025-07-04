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Роботи на фронті: в Україні з’явився дрон, що рятує поранених і тягне вантажі до 1,5 тонни

Фото: робот Ratel H (instagram com ratel ukraine)
Автор: Наталія Кава

В Україні на полі бою почали активно працювати наземні роботизовані комплекси, які стали результатом дворічної роботи оборонного кластера Brave1.

Як повідомляє РБК-Україна, відео з роботом опублікував віце-прем’єр-міністр і міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

За його словами, одним з вдалих рішень став робот Ratel H - універсальна платформа, що виконує небезпечні завдання замість військових.

Ratel H здатен евакуювати поранених, доставляти медичне спорядження та боєприпаси, транспортувати вантажі вагою понад 400 кг, а також тягнути до 1,5 тонни - приблизно стільки ж, скільки важить легковий автомобіль. Машина може працювати вночі завдяки інфрачервоним фарам і камерам нічного бачення.

Завдяки таким розробкам Brave1 логістика на передовій стає менш ризикованою для бійців. Роботи вже проходять мінні поля, дістаються позицій під вогнем і виконують завдання, які раніше вимагали безпосередньої участі людини.

"НРК уже стають геймченджерами на полі бою - так само, як раніше БПЛА. Це наша асиметрична відповідь на чисельну перевагу ворога. Менше участі людини в небезпечних місіях - максимальне збереження життя українських воїнів", - пише Федоров.

Нагадаємо, нещодавно Міноборони України схвалило використання безпілотного авіаційного комплексу "Хижий птах" у бойових діях. Цей новітній український БПАК.

Також Міністерство оборони кодифікувало і допустило до експлуатації у підрозділах Сил оборони України наземний роботизований комплекс "Лють".

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