Роботы на фронте: в Украине появился дрон, спасающий раненых и тянущий грузы до 1,5 тонны

По его словам, одним из удачных решений стал робот Ratel H - универсальная платформа, выполняющая опасные задачи вместо военных.

Ratel H способен эвакуировать раненых, доставлять медицинское снаряжение и боеприпасы, транспортировать грузы весом более 400 кг, а также тянуть до 1,5 тонны - примерно столько же, сколько весит легковой автомобиль. Машина может работать ночью благодаря инфракрасным фарам и камерам ночного видения.

Благодаря таким разработкам Brave1 логистика на передовой становится менее рискованной для бойцов. Роботы уже проходят минные поля, добираются до позиций под огнем и выполняют задачи, которые раньше требовали непосредственного участия человека.

"НРК уже становятся геймченджерами на поле боя - так же, как раньше БПЛА. Это наш асимметричный ответ на численное превосходство врага. Меньше участия человека в опасных миссиях - максимальное сохранение жизни украинских воинов", - пишет Федоров.