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В роботе Instagram, Whatsapp и Facebook произошел сбой

Автор: РБК-Украина

В работе социальных сетей Instagram и Whatsapp, а также приложения Facebook Messenger произошел сбой. Пользователи жалуются, что не могут загрузить ленту, а также войти на свою страницу и отправить сообщение.

Об этом сообщает сервис Downdetector.

О сбоях в соцсетях пользователи начали сообщать около 19:00 по киевскому времени. Проблемы наблюдаются во всей Европе, включая Украину.

Сервис получил более 20 тысяч сообщений о сбоях в работе Instagram. Более половины пользователей сообщили, что приложение не загружается, а более 30% не могут зайти в приложение.

В то же время о сбоях в мессенджере Whatsapp сообщили более 9 тысяч пользователей, при том почти все сообщают, что не могут подключиться к сервису.

Напомним, 18 марта произошел сбой в работе Telegram и сайта Wikipedia.org. Сайт и сервис не работали в течение получаса.

Кроме того, 17 марта в работе Google произошел масштабный сбой. У пользователей возникали проблемы с поиском и сервисами Google.

Добавим, что во вторник глобальный сбой произошел в работе Microsoft. От сбоя пострадали пользователи сервисов Microsoft.

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