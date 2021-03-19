У роботі Instagram, Whatsapp і Facebook стався збій

У роботі соціальних мереж Instagram і Whatsapp, а також додатка Facebook Messenger стався збій. Користувачі скаржаться, що не можуть завантажити стрічку, а також увійти на свою сторінку, і відправити повідомлення.
Про це повідомляє сервіс Downdetector.
Про збої в соцмережах користувачі почали повідомляти близько 19:00 за київським часом. Проблеми спостерігаються у всій Європі, включаючи Україну.
Сервіс отримав понад 20 тисяч повідомлень про збої в роботі Instagram. Більш ніж половина користувачів повідомили, що додаток не завантажується, а понад 30% не можуть зайти в додаток.
Водночас про збої в месенджері Whatsapp повідомили понад 9 тисяч користувачів, при тому майже всі повідомляють, що не можуть підключитися до сервісу.
Нагадаємо, 18 березня стався збій у роботі Telegram і сайту Wikipedia.org. Сайт і сервіс не працювали протягом пів години.
Крім того, 17 березня у роботі Google стався масштабний збій. У користувачів виникали проблеми з пошуком і сервісами Google.
Додамо, що у вівторок глобальний стався збій в роботі Microsoft. Від збою постраждали користувачі сервісів Microsoft.