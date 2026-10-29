Робота над "замороженням" повноважень Росії у ГА ООН уже триває, - Єльченко

Як пояснив дипломат, наразі не йдеться про виключення Росії з ООН, оскільки це політично нереально. Однак є шанс "заморозити" її повноваження - так, як це було з Південною Африкою за часів апартеїду.

"Або, от мало хто знає цей приклад: 1956 рік, Угорщина. Після вторгнення радянських військ у Будапешт повноваження угорської делегації були заморожені, і це продовжувалося майже три роки. Це означатиме, що російські представники, такі як Небензя, перестануть мати можливість ходити на засідання і по всьому світу нести оту маячню, яку ми чуємо з телевізора на кожному засіданні Ради Безпеки чи Генеральної Асамблеї ООН", - пояснив Єльченко.

За його словами, механізм у цьому випадку доволі чіткий - потрібно винести це питання на розгляд Генеральної Асамблеї шляхом направлення листа від України.

Є ще кращий варіант - лист від групи країн, які підтримують це рішення.

"І саме над цим Фундація Пилипа Орлика зараз працює. Ми вже об'їхали кілька країн. Продовжуємо ці подорожі, переконуючи на парламентському, урядовому рівнях і на рівні громадськості, щоб ці країни приєдналися до нашої ініціативи", - наголосив Єльченко.

Як пояснив дипломат, у колективному листі повинно йтися про те, що група країн не визнає повноважень російської делегації, а також закликає включити це питання до порядку денного та розпочати його розгляд.

Експосол прогнозує, що ця ініціатива буде вкрай дратівливою для Росії. Ба більше, вона знову приверне увагу до цього питання, оскільки його вже давно не обговорюють належним чином.

"Я на власному досвіді переконався: коли ми зараз говорили в деяких країнах із дипломатами високого рівня, вони кажуть: "О, дійсно, а ми не думали, що це питання можна от саме так поставити". Тобто всі про нього знають, але якось, знаєте, не на часі, їм не до цього, тому що їм ніхто про це не нагадував", - додав Єльченко.

На його переконання, наразі шанс на успіх дійсно є, оскільки існує чимало підстав для невизнання повноважень РФ. І річ не в тім, що Росія є агресором, а в тому, що вона у 1991 році не пройшла необхідних процедур для того, щоб стати членом ООН.

"От це ми ставимо під сумнів, і будь-який юрист-міжнародник вам скаже, що рішення може бути однозначно не на користь Російської Федерації", - підсумував Єльченко.