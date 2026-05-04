Робота для ветеранів: кому в Україні готові платити до 85 тисяч гривень

Головне: Кількість ветеранів: В Україні вже налічується близько 1,8 млн ветеранів, що суттєво впливає на працездатний сегмент населення.

Найбільше пропозицій зосереджено у виробництві, логістиці (водії, вантажники) та роздрібній торгівлі.

Найвищі доходи: У будівельній галузі штукатури можуть отримувати до 85 тис. гривень, муляри - близько 60 тис. гривень.

Динаміка вакансій: За рік попит на ветеранів найбільше зріс у сфері клінінгу та виробництві, проте в IT-секторі спостерігається скорочення.

Де найчастіше пропонують роботу ветеранам

Найбільше вакансій у березні 2026 року було у сфері виробництва та робітничих спеціальностей - понад 2,2 тисячі пропозицій із середньою зарплатою 27,5 тис. гривень.

Також значна кількість вакансій зосереджена у логістиці та доставці. Зокрема:

водії - 1843 вакансії із зарплатою близько 37,5 тис. гривень;

вантажники - 929 вакансій (26,4 тис. гривень);

кур'єри - 360 вакансій (35 тис. гривень);

комірники - 350 вакансій (27,5 тис. гривень).

У роздрібній торгівлі попит також залишається стабільним: понад 1,1 тисячі вакансій для продавців із зарплатою близько 25 тис. гривень, а також пропозиції для касирів.

Серед інших популярних напрямів - охорона (744 вакансії), будівництво (694 вакансії) та автосервіс.

Де платять найбільше

Найвищі зарплати пропонують у будівельній сфері. Зокрема:

штукатури можуть заробляти до 85 тис. гривень;

муляри - близько 60 тис. гривень;

виконроби, малярі та плиточники - близько 57,5 тис. гривень;

фасадники - понад 56 тис. гривень.

Також високі зарплати є в інших сферах:

СТО та автомийки - рихтувальники отримують близько 61,5 тис. гривень;

продажі - менеджери до 59 тис. гривень;

сфера краси та спорту - масажисти близько 55 тис. гривень;

логістика - далекобійники близько 55 тис. гривень.

Як змінюється кількість вакансій

За рік у частині сфер кількість вакансій для ветеранів зросла. Найбільше:

у клінінгу та домашньому персоналі - на 62%;

у виробництві - на 40,5%;

в адміністративному сегменті - на 37%.

Водночас у деяких галузях, зокрема IT, кількість таких пропозицій скоротилася.

Що це означає для ринку праці

За офіційними даними, в Україні вже близько 1,8 млн ветеранів, і ця цифра зростає. Це суттєво впливає на ринок праці.

Дослідження показує, що роботодавці поступово відкриваються до найму ветеранів, однак основний попит наразі зосереджений у робітничих професіях і сферах із фізичною працею. Одночасно з цим зростає потреба у створенні кращих умов праці та гідної оплати для цієї категорії кандидатів.