Робота для ветеранів: кому в Україні готові платити до 85 тисяч гривень

Ринок праці в Україні поступово адаптується до зростання кількості кандидатів зі статусом учасника бойових дій (УБД). Наразі в країні налічується близько 1,8 млн ветеранів, що становить значну частку працездатного населення.
РБК-Україна з посиланням на дослідження OLX Робота розповідає, які сфери є найбільш відкритими для людей зі статусом УБД та на яку оплату вони можуть розраховувати.
Головне:
Найбільше вакансій у березні 2026 року було у сфері виробництва та робітничих спеціальностей - понад 2,2 тисячі пропозицій із середньою зарплатою 27,5 тис. гривень.
Також значна кількість вакансій зосереджена у логістиці та доставці. Зокрема:
У роздрібній торгівлі попит також залишається стабільним: понад 1,1 тисячі вакансій для продавців із зарплатою близько 25 тис. гривень, а також пропозиції для касирів.
Серед інших популярних напрямів - охорона (744 вакансії), будівництво (694 вакансії) та автосервіс.
Найвищі зарплати пропонують у будівельній сфері. Зокрема:
Також високі зарплати є в інших сферах:
За рік у частині сфер кількість вакансій для ветеранів зросла. Найбільше:
Водночас у деяких галузях, зокрема IT, кількість таких пропозицій скоротилася.
За офіційними даними, в Україні вже близько 1,8 млн ветеранів, і ця цифра зростає. Це суттєво впливає на ринок праці.
Дослідження показує, що роботодавці поступово відкриваються до найму ветеранів, однак основний попит наразі зосереджений у робітничих професіях і сферах із фізичною працею. Одночасно з цим зростає потреба у створенні кращих умов праці та гідної оплати для цієї категорії кандидатів.
Раніше РБК-Україна розповідало про розширення державної підтримки ветеранів - зокрема житлових пільг, працевлаштування та запуск нових сервісів.
Також ми писали про запуск у Львові програми підтримки ветеранів з інвалідністю - їм компенсуватимуть до 400 тисяч гривень на облаштування житла. Гроші можна використати на адаптацію будинку чи квартири (пандуси, ширші двері, санвузол тощо).