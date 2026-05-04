UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія

Робота для ветеранів: кому в Україні готові платити до 85 тисяч гривень

06:40 04.05.2026 Пн
3 хв
Аналітики назвали галузі, де найчастіше чекають на кандидатів із УБД
aimg Тетяна Веремєєва
Фото: В Україні стало більше вакансій для УБД (Getty Images)

Ринок праці в Україні поступово адаптується до зростання кількості кандидатів зі статусом учасника бойових дій (УБД). Наразі в країні налічується близько 1,8 млн ветеранів, що становить значну частку працездатного населення.

РБК-Україна з посиланням на дослідження OLX Робота розповідає, які сфери є найбільш відкритими для людей зі статусом УБД та на яку оплату вони можуть розраховувати.

Читайте також: Бізнес ветеранів: як у Києві отримати гранти і кредити на власну справу

Головне:

  • Кількість ветеранів: В Україні вже налічується близько 1,8 млн ветеранів, що суттєво впливає на працездатний сегмент населення.
  • Найпопулярніші сфери: Найбільше пропозицій зосереджено у виробництві, логістиці (водії, вантажники) та роздрібній торгівлі.
  • Найвищі доходи: У будівельній галузі штукатури можуть отримувати до 85 тис. гривень, муляри - близько 60 тис. гривень.
  • Динаміка вакансій: За рік попит на ветеранів найбільше зріс у сфері клінінгу та виробництві, проте в IT-секторі спостерігається скорочення.

Де найчастіше пропонують роботу ветеранам

Найбільше вакансій у березні 2026 року було у сфері виробництва та робітничих спеціальностей - понад 2,2 тисячі пропозицій із середньою зарплатою 27,5 тис. гривень.

Також значна кількість вакансій зосереджена у логістиці та доставці. Зокрема:

  • водії - 1843 вакансії із зарплатою близько 37,5 тис. гривень;
  • вантажники - 929 вакансій (26,4 тис. гривень);
  • кур’єри - 360 вакансій (35 тис. гривень);
  • комірники - 350 вакансій (27,5 тис. гривень).

У роздрібній торгівлі попит також залишається стабільним: понад 1,1 тисячі вакансій для продавців із зарплатою близько 25 тис. гривень, а також пропозиції для касирів.

Серед інших популярних напрямів - охорона (744 вакансії), будівництво (694 вакансії) та автосервіс.

Де платять найбільше

Найвищі зарплати пропонують у будівельній сфері. Зокрема:

  • штукатури можуть заробляти до 85 тис. гривень;
  • муляри - близько 60 тис. гривень;
  • виконроби, малярі та плиточники - близько 57,5 тис. гривень;
  • фасадники - понад 56 тис. гривень.

Також високі зарплати є в інших сферах:

  • СТО та автомийки - рихтувальники отримують близько 61,5 тис. гривень;
  • продажі - менеджери до 59 тис. гривень;
  • сфера краси та спорту - масажисти близько 55 тис. гривень;
  • логістика - далекобійники близько 55 тис. гривень.

Як змінюється кількість вакансій

За рік у частині сфер кількість вакансій для ветеранів зросла. Найбільше:

  • у клінінгу та домашньому персоналі - на 62%;
  • у виробництві - на 40,5%;
  • в адміністративному сегменті - на 37%.

Водночас у деяких галузях, зокрема IT, кількість таких пропозицій скоротилася.

Що це означає для ринку праці

За офіційними даними, в Україні вже близько 1,8 млн ветеранів, і ця цифра зростає. Це суттєво впливає на ринок праці.

Дослідження показує, що роботодавці поступово відкриваються до найму ветеранів, однак основний попит наразі зосереджений у робітничих професіях і сферах із фізичною працею. Одночасно з цим зростає потреба у створенні кращих умов праці та гідної оплати для цієї категорії кандидатів.

Раніше РБК-Україна розповідало про розширення державної підтримки ветеранів - зокрема житлових пільг, працевлаштування та запуск нових сервісів.

Також ми писали про запуск у Львові програми підтримки ветеранів з інвалідністю - їм компенсуватимуть до 400 тисяч гривень на облаштування житла. Гроші можна використати на адаптацію будинку чи квартири (пандуси, ширші двері, санвузол тощо).

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Робота в УкраїніВетерани