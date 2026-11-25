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Рішення парламенту : Верховна Рада ухвалила постанову № 16207 і рекомендувала уряду дозволити роботу під час "жовтої" тривоги без укриттів за згодою працівників.

Чинний дедлайн : зміни до постанови № 1092 офіційно не ухвалені, тому формально строк облаштування укриттів спливає 4 грудня 2026 року.

Вибіркова відстрочка : подовження строків до квітня або червня 2027 року діє лише для тих, хто документально доведе початок робіт.

Документи : для відтермінування компаніям знадобляться рішення про старт робіт, проєктна документація, договори, платіжки, акти або документи на сусіднє укриття.

Що робити зараз : юристи радять виходити з дедлайну 4 грудня і паралельно стежити за рішенням Кабміну щодо обох сценаріїв.

Робота за згодою працівників: що ухвалив парламент

24 листопада Верховна Рада ухвалила постанову № 16207, якою рекомендувала уряду переглянути умови роботи бізнесу під час "жовтого" рівня повітряної загрози. Документ передбачає, що підприємства зможуть продовжувати роботу навіть без укриттів чи безпечного простору.

Ця ініціатива, пояснює юристка практики супроводу бізнесу Juscutum Ольга Завʼязун у коментарі РБК-Україна, пропонує іншу модель роботи. У разі її реалізації підприємство зможе продовжувати діяльність лише за наявності добровільної індивідуальної письмової згоди кожного працівника.

"Водночас така згода не означатиме відмову працівника від права на безпеку. Навіть після надання згоди працівник зберігатиме право у будь-який момент припинити роботу та перейти до укриття, якщо вважатиме це необхідним", – вказує юристка.

При цьому, додає вона, на роботодавця й надалі покладатимуться безпекові обов'язки. Він, як і раніше, мусить оповіщати персонал та відвідувачів про тривогу, проводити інструктажі й дотримуватися вимог охорони праці.

Водночас сама постанова парламенту має рекомендаційний характер і автоматично не скасовує вимог вересневої постанови Кабміну № 1092. Згідно з нею, бізнесу дали три місяці на облаштування укриттів або безпечних просторів для роботи під час "жовтого" рівня загрози.

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Юридично ситуація принципово не змінилася, зауважує Завʼязун. Оскільки зміни до урядової постанови досі залишаються лише проєктом і не набрали чинності.

"Формально продовжує діяти чинна редакція постанови, а перехідний період для бізнесу без укриття або належно облаштованого безпечного простору закінчується 4 грудня 2026 року", – наголошує юристка.

Які документи потрібні для відстрочки

Паралельно з цим на тлі критики з боку бізнес-спільноти Міністерство економіки підготувало власний проєкт змін до постанови № 1092. За інформацією нардепа Ярослава Железняка, документ передбачає вибіркову відстрочку: до 4 квітня 2027 року дозволять працювати компаніям, які до 4 грудня документально підтвердять початок облаштування укриття, а до 4 червня – тим, хто будує сховище за проєктом.

Крім того, вже 19 листопада міністр економіки та довкілля Олександр Кравченко повідомив, що оновлену постанову фіналізують найближчими днями. Документ має подовжити перехідний період і дозволити малому бізнесу користуватися сусідніми укриттями в радіусі 200-300 метрів.

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Як вказує Ольга Завʼязун, автоматичного перенесення строків для всіх підприємств не передбачається. Продовжити роботу після 4 грудня зможуть лише ті компанії, які до цієї дати документально підтвердять фактичний початок заходів із облаштування укриття або забезпечення доступу до сусіднього сховища.

Водночас юристка наголошує, що наразі немає затвердженого урядом офіційного переліку документів. Проте відповідно до оприлюдненого опису проєкту підтвердження початку робіт може включати такий пакет:

рішення підприємства про початок заходів;

акт технічного обстеження або проєктну документацію;

договори та платіжні документи;

акти виконаних робіт;

документи щодо доступу до стороннього укриття;

листування з власником приміщення чи будівлі.

"Зараз підприємствам варто виходити саме з чинного дедлайну 4 грудня та паралельно готувати максимально повний пакет доказів фактичного початку робіт. Якщо проєкт буде ухвалено в близькій до оприлюдненої редакції, такі документи можуть стати підставою для отримання додаткового перехідного періоду до 4 квітня або 4 червня 2027 року залежно від характеру робіт", – рекомендує експертка.

Фактично наразі існують два можливі сценарії пом'якшення чинних правил, але жоден із них ще не набрав чинності, підсумовує Ольга Завʼязун. Тож підприємцям варто одночасно відстежувати два паралельні процеси.