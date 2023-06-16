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Робота української металургії залежить від розблокування портів, - Мироненко

Фото: робота української металургії залежить від розблокування портів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Розблокування портів є ключовим фактором для відновлення роботи гірничо-металургійного комплексу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на операційного директора компанії "Метінвест" Олександра Мироненка інтервʼю NV.

За його словами, через блокування портів до роботи наразі не можуть повернутися тисячі працівників.

"Зараз у компанії близько 60 тис. осіб - це саме активний персонал. І близько 3000 осіб перебуває у вимушеному простої. Переважно Кривий Ріг, де ГЗК недозавантажені через блокування портів", - пояснив він.

За словами Мироненко, наразі промисловість змогла вибудувати взаємодію із залізницею, та побудувати нові логістичні ланцюжки. Водночас вартість доставки значно зросла, що стримує відновлення виробництва.

"Є обмеження економічні. Це зростання вартості логістики до нашого кінцевого споживача - середземноморський ринок, північна Африка. Раніше було $30-40 за тонну з урахуванням навантаження і фрахту. Зараз відправлення через порти Польщі - у кілька разів більше", - зауважив Мироненко.

Нагадаємо, раніше американський дипломат Курт Волкер закликав міжнародну спільноту покінчити з російським піратством у Чорному морі та розблокувати морські порти України.

Також представники бізнес-спільноти звернулися до ООН та Туреччини із закликом забезпечити вільне судноплавство у Чорноморському регіоні.

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портМетинвест