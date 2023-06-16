Работа украинской металлургии зависит от разблокировки портов, - Мироненко

Разблокировка портов является ключевым фактором для возобновления работы горно-металлургического комплекса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на операционного директора компании "Метинвест" Александра Мироненко интервью NV.
По его словам, из-за блокирования портов к работе пока не могут вернуться тысячи работников.
"Сейчас в компании около 60 тыс. человек - именно активный персонал. И около 3000 человек находятся в вынужденном простое. Преимущественно Кривой Рог, где ГОКи недозагружены из-за блокировки портов", - пояснил он.
По словам Мироненко, сейчас промышленность смогла выстроить взаимодействие с железной дорогой и построить новые логистические цепочки. В то же время, стоимость доставки значительно возросла, что сдерживает возобновление производства.
"Есть ограничения экономические. Это рост стоимости логистики к нашему конечному потребителю - средиземноморский рынок, северная Африка. Раньше было $30-40 за тонну с учетом погрузки и фрахта. Сейчас отправка через порты Польши - в несколько раз больше", - отметил Мироненко.
Напомним, ранее американский дипломат Курт Волкер призвал международное сообщество покончить с российским пиратством в Черном море и разблокировать морские порты Украины.
Также представители бизнес-сообщества обратились в ООН и Турцию с призывом обеспечить свободное судоходство в Черноморском регионе.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .