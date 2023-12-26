Робота ТЦК, демобілізація та електронні повістки: головні заяви Залужного на брифінгу

Про демобілізацію та ротацію

За словами Залужного, Генштаб погодився з Міністерством оборони на демобілізацію військових через 36 місяців після початку служби. Але, як додав головнокомандувач, можливість демобілізації буде залежати від кількох факторів.

Перший фактор - на фронті не має бути загострень. Другий - цих людей через 36 місяців буде ким замінити.

"Я чітко розумію, що наші бійці зараз на фронті у надскладних і дуже важких умовах роблять свою справу, завдяки якій ми можемо зараз з вами спокійно спілкуватися. Звісно, мені б хотілося, щоб люди, які йдуть до війська, і особливо ті, які вже служать, чітко розуміли, скільки їм необхідно буде воювати", - сказав головком.

Також Залужний прокоментував можливість ротацій на фронті кожні пів року, як це передбачено в законопроекті про зміни в мобілізації, який вчора Кабмін вніс до парламенту.

"Хочеться, щоб ця норма була. Але ситуація залежить від дій противника. Ми не можемо прогнозувати, що це п’ять чи шість місяців. А якщо ворог піде з неатакованих ділянок?", - пояснив він.

Електронні повістки

Як заявив головком, він буде радий будь-якому способу залучення людей до війська, але додав, що ця ініціатива виходила не від Генштабу чи Збройних сил України.

"Пропозицій щодо електронних повісток Генштаб не робив. Але ми раді будь-якому способу, який забезпечить нашу потребу в людях", - сказав Залужний.

Робота ТЦК

Залужний незадоволений роботою Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (так звані "військкомати").

"Станом на сьогодні їх роботою поки незадоволений. Ми прослідкували, щоб ключові посади залишилися і продовжили роботу. Щодо керівників - деяких уже звільнили, але процес змін триває", - наголосив він.

За словами головкома, якби ТЦК та СП працювали так, як потрібно, то не довелося б обговорювати законопроект про мобілізацію.

"Люди, які працюють в ТЦК - це окрема спеціальність, необхідно мати певний набір знань, навичок і умінь, які дозволяють працівникам ТЦК виконувати свої обов'язки. Як ззовні ТЦК, так і всередині цього організму. Але станом на сьогодні хочу сказати, що можливості по прийому особового складу територіальні центри комплектування не втратили", - додав Залужний.

Мар'їнка та Авдіївка

Залужний розповів про обстановку в Авдіївці та Мар'їнці, які зараз є найгарячішими точками фронту. Він повідомив, що українські військовослужбовці відійшли на північну околицю Мар'їнки, оскільки росіяни повністю знищили українське місто.

"Ми захищаємо кожний клаптик нашої землі. Але коли на цьому вузенькому клаптику ворожі снаряди починають перекопувати це місце разом із камінням, з землею та нашими бійцями - життя наших бійців нам важливіше. Тому в Мар'їнці, яка трималася майже два роки - наші війська ще знаходяться у північній її частині, але вони підготували оборонний рубіж поза цим населеним пунктом", - сказав головком.

Коментуючи ситуацію в Авдіївці, яку окупанти намагаються оточити, як колись Бахмут, Залужний закликав "не зациклюватися та не робити якесь "шоу чи скорботу" навколо конкретного населеного пункту". Але додав, що росіяни мають можливість зібрати свої сили на певному напрямку і повторити за два-три місяці долю Бахмута.

"Ведення дій підпорядковуються своїм законам, які не залежать, чи сподобається це депутатам або журналістам... Нам дорогий кожний клаптик землі, будемо обороняти рівно стільки, скільки буде сил. Якщо сил недостатньо - зберігаємо людей, а потім відвоюємо", - пояснив він.

Війна-2024 має відрізнятися від війни-2023

За словами Залужного, війна у 2024 році має відрізнятися від війни у 2023 році.

"2024 рік має відрізнятися від 2023-го, бо інакше нас чекає те, про що я писав в статті. Ми знайшли проблеми та 90% рішень, щоб діяти більш ефективно і зберегти людей. З нами погодилися наші партнери. Моя головна помилка була - я вважав, що така кількість втрат, як ми завдали, зупинить будь-кого. Але не РФ", - зазначив головком.

Про західну допомогу Україні

Головком впевнений, що західні партнери продовжать допомагати Україні.

"Я впевнений, що західні партнери залишаться з нами. Всі інші потреби (внутрішні - ред.) обговорюються у Міністерстві оборони та деякі реалізовуються. Я не розчарувався рівнем забезпечення 2023 року", - сказав він.

Підготовка бригад в ЗСУ

Як розповів Залужний, сьогодні Україна має можливість одночасно готувати до 10 бригад. Він також погодився з тим, що на фронт мають потрапляти лише підготовлені люди.

"Я згоден з будь-якими ініціативами, які навіть підвищують відповідальність за потрапляння людини на фронт непідготованою. Такого бути не може. У нас є чудова можливість використовувати як наші можливості, так і можливості наших партнерів - і вони приділяють підготовці наших військ велику увагу", - додав головком.

Що говорив Залужний напередодні

Нагадаємо, це вже друга поява Залужного на публіці за сьогодні. Напередодні брифінгу головком з'явився в ефірі телемарафону "Єдині новини" та прокоментував внесений вчора в парламент законопроект про зміни в мобілізації.

"Мені головне, щоб прийшли люди до війська і могли виконувати поставлені завдання. Хто яку матиме відстрочку або хто яку відстрочку не буде мати, кого буде держава призивати - сьогодні я вважаю, що це не моя компетенція", - сказав тоді він.

Крім того, Залужний відреагував на озвучену президентом Володимиром Зеленським потребу мобілізувати ще 500 тисяч людей. За словами головкома, Генштаб не звертався з конкретною цифрою, але регулярно формує свої запити на боєприпаси, на зброю і відповідно на людський ресурс.

Зміни в мобілізації

На підсумковій прес-конференції Зеленський заявив, що Генштаб просить додатково мобілізувати 450-500 тисяч осіб. За його словами, для цього має бути комплексний план, який у тому числі торкнеться питань тих, хто воює майже два роки без перепочинку.

Вчора ввечері Кабінет міністрів вніс до Ради великий законопроект щодо мобілізації. Документом, серед іншого, пропонується знизити віковий поріг мобілізації з 27 до 25 років, скоротити перелік категорій, що не їй підлягають, а також розсилати повістки до ТЦК електронною поштою та інші ініціативи.

Детальніше читайте у матеріалі "Нові правила. Що українцям чекати від великого законопроекту про мобілізацію: короткий переказ".

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