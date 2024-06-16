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Робота над спільною декларацією саміту миру завершена, - Кулеба

Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Робота над спільною декларацією на саміті миру вже завершена. Країни зможуть приєднатися до неї навіть після закінчення першого саміту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу в ефірі телемарафону.

"Станом на зараз робота над текстом завершена, наприкінці саміту президенти оголосять про схвалення резолюції. Вона буде відкрита до приєднання іншими країнами і після завершення саміту", - заявив глава МЗС.

Кулеба зазначив, що декілька країн, представники яких не були присутні на саміті, проходять внутрішній аналіз спільного комюніке і планують приєднатися до нього

"Текст збалансований, всі наші принципові позиції, на яких наполягала Україна, враховані", - додав міністр.

Глава МЗС наголосив, що на саміті не розглядалися альтернативні "мирні плани". Він також визнав, що прийде час, коли доведеться говорити з Росією, але це не може бути "мовою ультиматуму".

Саміт миру у Швейцарії

Сьогодні, 16 червня, у Швейцарії проходить другий день саміту миру України. На ньому присутні представники близько 100 країн та міжнародних організацій.

Мета саміт - обговорення та ухвалення консенсусу щодо трьох питань української формули миру: ядерна та продовольча безпека, а також звільнення полонених, зокрема дітей.

ЗМІ повідомляли, що учасники саміту не дійшли згоди щодо спільної декларації. Проте представники України спростували цю інформацію. Reuters показало проєкт підсумкової декларації саміту миру.

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