Робота над спільною декларацією саміту миру завершена, - Кулеба

"Станом на зараз робота над текстом завершена, наприкінці саміту президенти оголосять про схвалення резолюції. Вона буде відкрита до приєднання іншими країнами і після завершення саміту", - заявив глава МЗС.

Кулеба зазначив, що декілька країн, представники яких не були присутні на саміті, проходять внутрішній аналіз спільного комюніке і планують приєднатися до нього

"Текст збалансований, всі наші принципові позиції, на яких наполягала Україна, враховані", - додав міністр.

Глава МЗС наголосив, що на саміті не розглядалися альтернативні "мирні плани". Він також визнав, що прийде час, коли доведеться говорити з Росією, але це не може бути "мовою ультиматуму".