RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Работа над общей декларацией саммита мира завершена, - Кулеба

Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Работа над общей декларацией на саммите мира уже завершена. Страны смогут присоединиться к ней даже по окончании первого саммита.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Дмитрия Кулебу в эфире телемарафона.

"По состоянию на данный момент работа над текстом завершена, в конце саммита президенты объявят об утверждении резолюции. Она будет открыта для присоединения другими странами и после завершения саммита", - заявил глава МИД.

Кулеба отметил, что несколько стран, представители которых не присутствовали на саммите, проходят внутренний анализ совместного коммюнике и планируют присоединиться к нему.

"Текст сбалансирован, все наши принципиальные позиции, на которых настаивала Украина, учтены", - добавил министр.

Глава МИД подчеркнул, что на саммите не рассматривались альтернативные "мирные планы". Он также признал, что придет время, когда придется говорить с Россией, но это не может быть "на языке ультиматума".

Саммит мира в Швейцарии

Сегодня, 16 июня, в Швейцарии проходит второй день саммита мира Украины. На нем присутствуют представители около 100 стран и международных организаций.

Цель саммит - обсуждения и принятия консенсуса по трем вопросам украинской формулы мира: ядерная и продовольственная безопасность, а также освобождение пленных, в том числе детей.

СМИ сообщали, что участники саммита не пришли к согласию относительно совместной декларации. Однако представители Украины опровергли эту информацию. Reuters показало проект итоговой декларации саммита мира.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МИД УкраиныДмитрий КулебаСаммит мираВойна в Украине