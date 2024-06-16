Работа над общей декларацией саммита мира завершена, - Кулеба

"По состоянию на данный момент работа над текстом завершена, в конце саммита президенты объявят об утверждении резолюции. Она будет открыта для присоединения другими странами и после завершения саммита", - заявил глава МИД.

Кулеба отметил, что несколько стран, представители которых не присутствовали на саммите, проходят внутренний анализ совместного коммюнике и планируют присоединиться к нему.

"Текст сбалансирован, все наши принципиальные позиции, на которых настаивала Украина, учтены", - добавил министр.

Глава МИД подчеркнул, что на саммите не рассматривались альтернативные "мирные планы". Он также признал, что придет время, когда придется говорить с Россией, но это не может быть "на языке ультиматума".