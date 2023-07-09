Робота по складах дає результати. Росіяни зменшили інтенсивність обстрілів на півдні, - Гуменюк

Вона зазначила, що ситуація на півдні залишається досить складною, при цьому розвивається потужно та енергійно, адже росіяни намагаються обстрілювати всі населені пункти вздовж лінії фронту.

Окупанти продовжують застосовувати керовані авіабомби. Вони нищать житлові будинки та заклади освіти.

"Трошки зменшилась інтенсивність обстрілів. Цілком імовірно через те, що наша робота по складах з боєприпасами минулого тижня була результативною. Знищення п'яти таких складів боєприпасів у смузі лівого берега все ж таки позначилась на тому, що наразі за минулу добу кількість обстрілів зійшла до 70, якщо раніше вона трималася 90+", - сказала речниця.

Знищення складів боєприпасів

Українські військові продовжують били по складах боєприпасів та скупченнях росіян на окупованих територіях.

Нагадаємо, 30 червня українські бійці знищили штаб росіян та склад паливно-мастильних матеріалів у Бердянську.

У липні внаслідок ефективної роботи ЗСУ було знищено черговий склад російських терористів в тимчасово окупованій Макіївці.

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