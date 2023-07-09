RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Работа по складам дает результаты. Россияне снизили интенсивность обстрелов на юге, - Гуменюк

Фото: Наталья Гуменюк (Владислав Красинский, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские военные снизили интенсивность атак на юге, поэтому можно сказать, что удары украинских защитников по вражеским складам боеприпасов были результативными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Сил обороны юга Наталию Гуменюк в эфире телемарафона.

Она отметила, что ситуация на юге остается достаточно сложной, при этом развивается сильно и энергично, ведь россияне пытаются обстреливать все населенные пункты вдоль линии фронта.

Оккупанты продолжают применять управляемые авиабомбы. Они уничтожают жилые дома и учебные заведения.

"Несколько уменьшилась интенсивность обстрелов. Вполне вероятно из-за того, что наша работа по складам с боеприпасами на прошлой неделе была результативной. Уничтожение пяти таких складов боеприпасов в полосе левого берега все же сказалось на том, что за прошедшие сутки количество обстрелов сошло до 70, если раньше она держалась 90+", - сказала спикер.

Уничтожение складов боеприпасов

Украинские военные продолжают бить по складам боеприпасов и скоплениям россиян на оккупированных территориях.

Напомним, 30 июня украинские бойцы уничтожили штаб россиян и склад горюче-смазочных материалов в Бердянске.

В июле в результате эффективной работы ВСУ был уничтожен очередной склад российских террористов во временно оккупированной Макеевке.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины