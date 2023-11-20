Работа в Румынии: какие вакансии и зарплаты предлагают украинцам без знания языка

Румыния предоставила убежище около 140 тысячам украинцев. Страна конкурирует с Польшей и другими странами Восточной Европы за украинских работников.

Какие вакансии и зарплаты предлагают в Румынии без знания языка и какие условия создают для украинок с детьми, в комментарии РБК-Украина рассказала руководитель международной рекрутации Миграционной платформы EWL Маргарита Нестеренко.

Какую работу можно найти без опыта и знания языка

Украинцам без знания румынского языка и опыта предлагают работу на предприятиях автомобильной отрасли, пищевой и перерабатывающей промышленности, пекарнях.

"В Румынии, как в Польше или Чехии, тоже много работы на предприятиях автомобильной отрасли, где производят комплектующие для автомобилей. Такие вакансии преобладают, поскольку все больше автоконцернов переносят свои производственные линии в Румынию", – отмечает Маргарита Нестеренко.

Также традиционно без опыта и языка можно найти работу на заводах мясной продукции. На некоторых таких предприятиях работников снабжают бесплатным двухразовым питанием.

"Базовая минимальная зарплата – 600-640 евро на руки. В месяц можно заработать 1200-1500 евро на руки за счет работы в дополнительные часы, ночные смены и премий. На Рождество и Пасху работодатели также дополнительно выплачивают 50% от зарплаты в качестве бонуса", – добавляет она.

Фото: Работа на мясокомбинате (gettyimages.com)

Большинство работодателей предоставляют бесплатное жилье, обеспечивают бесплатным проездом к работе. Для облегчения коммуникации на предприятиях украинских работников опекают координаторы, которые говорят на украинском или русском и знают румынский язык, рассказывает специалист.

Особенностью Румынии является то, что такие предприятия находятся в крупных городах или их пригородах. Поэтому для работников есть доступ к инфраструктуре больших городов.

Румыния принимает украинцев после других стран

Каждый гражданин Украины может получить статус временной защиты в Румынии независимо от того, находился ли он в Украине на момент начала войны.

"В отличие от многих стран ЕС Румыния не отказывает во временной защите, если человек уже пользовался убежищем в другой стране ЕС или имеет визы или виды на жительство в других европейских странах. По прибытии в Румынию украинцы могут обратиться за временной защитой в Генеральную инспекцию иммиграции" , – обращает внимание Маргарита Нестеренко.

Наличие временной защиты в Румынии позволяет украинцам работать без необходимости получения дополнительных разрешений. Этот документ также дает право остаться на один год в стране с возможностью продления.

"Украинцы также имеют возможность трудоустроиться в Румынии на основании биометрического паспорта и работать 3 месяца, не получая статус временной охраны. А дальше – подать документы на вид на жительство на основании наличия работы", – рассказывает эксперт.

Фото: Работа на предприятии автомобильной отрасли (gettyimages.com)

Румынские работодатели организуют уход за детьми работниц

Такой простой и либеральный подход Румынии к легализации и трудоустройству привлекает украинцев. В страну повторно едут на работу люди, уже работавшие в стране после полномасштабного вторжения. А также многие, кто впервые едет в Румынию работать.

"Сейчас как страну для миграции (как трудовой, так и убежища) Румынию выбирают жители Одесщины и Херсонщины из-за географической близости и опасной ситуации в этих регионах. Среди них также женщины с детьми, поскольку крупные румынские работодатели обеспечивают уход за детьми, пока женщины работают", – говорит Маргарита Нестеренко.

Украинцы, которые имели временную защиту в других странах Европы и хотят сменить страну пребывания и заработать, тоже часто едут в Румынию.

Интерес к работе украинцев со стороны работодателей тоже растет. До начала полномасштабной войны на простой физической работе в Румынии работали преимущественно граждане Азии. Теперь Румыния конкурирует с Польшей и другими странами Восточной Европы за украинского работника, отмечает специалист.