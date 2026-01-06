UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Венесуела Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Робота ППО чи держпереворот? У Венесуелі біля президентського палацу сталась стрілянина

Фото: поки існують різні версії про те, що сталось (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

У Венесуелі, в столиці Каракас, біля президентського палацу Мірафлорес було чути стрілянину. Поки існують багато версій та припущень, але вірогідно нічого невідомо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN та BNO News.

На відео, геолокованих CNN, видно на нічному небі вогні дронів та зенітний вогонь. Незрозуміло, з чим пов'язана ця ситуація.

Свідки повідомили місцевим ЗМІ, що поблизу президентського палацу могли бути  дрони, після чого сили безпеки відкрили вогонь.Є версія, що інцидент міг бути пов'язаний з плутаниною щодо внутрішніх або дружніх дронів.

На відео нібито свідків у соціальних мережах видно вогонь зі стрілецької зброї або зенітних систем, спрямований у небо.

Додаткові відеозаписи, що поширюються в Мережі, ймовірно, показують безперервну стрілянину поблизу палацу Мірафлорес, а поблизу видно озброєних осіб.

Це сталося лише через кілька годин після того, як Делсі Родрігес, віце-президент при диктатору Венесуели Ніколасі Мадуро, присягнула як тимчасовий президент країни на тлі напруженої ситуації.

У соцмережах та ЗМІ наразі різна інформація стосовно інциденту. Одні пишуть про роботу ППО, інші про держпереворот, ще низка медіа стверджують, що наразі вже все під контролем.

 

 

Нагадаємо, 3 січня США провели спецоперацію в Каракасі, як результат - був затриманий диктатор Ніколас Мадуро з дружиною. Його чекає суд у США за низкою звинувачень, зокрема, щодо наркоторгівлі та незаконним володінням зброєю.

Однак головною метою є, скоріш за все, інше у протистоянні США та Венесуели. Йдеться про родовища нафти, які Трамп хоче повернути американцям, оскільки раніше вони потрапили під націоналізацію попередником Мадуро Уго Чавесом.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВенесуелаСтрелков