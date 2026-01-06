Робота ППО чи держпереворот? У Венесуелі біля президентського палацу сталась стрілянина

На відео, геолокованих CNN, видно на нічному небі вогні дронів та зенітний вогонь. Незрозуміло, з чим пов'язана ця ситуація.

Свідки повідомили місцевим ЗМІ, що поблизу президентського палацу могли бути дрони, після чого сили безпеки відкрили вогонь.Є версія, що інцидент міг бути пов'язаний з плутаниною щодо внутрішніх або дружніх дронів.

На відео нібито свідків у соціальних мережах видно вогонь зі стрілецької зброї або зенітних систем, спрямований у небо.

Додаткові відеозаписи, що поширюються в Мережі, ймовірно, показують безперервну стрілянину поблизу палацу Мірафлорес, а поблизу видно озброєних осіб.

Це сталося лише через кілька годин після того, як Делсі Родрігес, віце-президент при диктатору Венесуели Ніколасі Мадуро, присягнула як тимчасовий президент країни на тлі напруженої ситуації.

У соцмережах та ЗМІ наразі різна інформація стосовно інциденту. Одні пишуть про роботу ППО, інші про держпереворот, ще низка медіа стверджують, що наразі вже все під контролем.