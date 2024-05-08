Робота у Польщі: у яких сферах найбільший дефіцит працівників
У Польщі в березні були відкриті 85 тисяч вакансій. Великий дефіцит кадрів посилюється відтоком українців до інших країн Європи.
Яких працівників найбільше не вистачає у Польщі, РБК-Україна розповідає з посиланням на money.pl.
Найбільше вакансій – у сфері логістики і виробництва
Найбільша потреба на польському ринку праці – у працівниках вузької спеціалізації на виробництва. Зокрема, електриків і електромонтерів, механіків, інженерів з автоматизації, зварювальників, слюсарів. Також – операторів навантажувачів і робітників, які виконують прості повторювані дії.
У сфері логістики найбільша потреба – у водіях вантажівок.
За словами представників компаній з працевлаштування, на ситуацію вплинув відтік українських мігрантів, які вибирають інші європейські країни. Самі поляки також через інфляцію та економічні умови в Польщі все більше їдуть працювати до Німеччини чи Нідерландів.
Не допомагають роботодавцям набрати необхідну кількість працівників навіть підвищення зарплат з пакетами пільг за робочий час.
Згідно з даними компанії Trenkwalder, оператору навантажувача готові платити до 5873 злотих (57,7 тис. грн) до відрахування податків.
Фото: Оператору навантажувача платять до 57 тис. грн (gettyimages.com)
Яких вакансій зараз багато для українців
У Європі вакансій стає більше, бо починається виробничий сезон та у розпалі сезонні польові роботи, звертають увагу в міграційній платформі EWL.
"Робота для українців, де знання мови і навички не вимагаються, також є. Це переважно вакансії у Східній Європі", - розповіла РБК-Україна керівниця міжнародної рекрутації платформи EWL Маргарита Нестеренко.
У Польщі є вакансії на заводи з виробництва м’ясної продукції, у машинобудівній галузі. Також потрібні працівники на логістичні склади для комплектування замовлень. Зарплата - 4-5 тисяч злотих на руки в місяць (39-49 тис. грн).
Фото: Робота на складі (gettyimages.com)
Також з середини квітня почалися сезонні роботи на полях. У сільському господарстві в першу чергу шукають працівників для збору полуниці.
Нагадаємо, ми писали, чим загрожує нелегальна робота для українців у Польщі. Торік виявили майже 5 тисяч українців на такій роботі.
Також експерти сказали, чи буде відтік біженців після скасування пільг. Очікується, що зміни не вплинуть на працевлаштованих українців.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.