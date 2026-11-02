11 тисяч фальшивих заяв про роботу в Польщі: як українцям перевірити роботодавця

Українці, які шукають роботу в Польщі, ризикують отримати документи на підставі фіктивної вакансії. У країні розслідують схему, у якій через 130 фіктивних компаній зареєстрували понад 11,4 тисячі неправдивих заяв про працевлаштування іноземців.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на Gremi Personal.

Як перевірити роботодавця

Такі заяви могли використовувати для отримання робочих віз і перетину кордону, хоча реальних вакансій за ними не було.

Фахівці Gremi Personal радять перед виїздом перевірити:

агенцію з працевлаштування - у польському реєстрі KRAZ;

роботодавця - у реєстрах CEIDG або KRS;

назву підприємства, адресу та реєстраційні дані;

проєкт договору, місце роботи та інформацію про того, хто виплачуватиме зарплату.

Якщо посередник відмовляється назвати роботодавця або пропонує оформити запрошення без договору та підтвердження від підприємства, це привід відмовитися від пропозиції.

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Чим ризикують українці

Якщо людина не знала про обман і стала жертвою шахраїв, кримінальне покарання їй, як правило, не загрожує. Однак вона може втратити гроші та залишитися без роботи.

Крім того, документи від фіктивного роботодавця не підтверджують законності працевлаштування. Це може ускладнити отримання або продовження дозволу на тимчасове проживання в Польщі.

Якщо після приїзду з'ясувалося, що вакансії не існує, потрібно зберегти листування з посередником, оголошення, копії документів і підтвердження оплати та звернутися по юридичну допомогу.

Натомість за свідоме використання підробленого документа як справжнього стаття 270 § 1 Кримінального кодексу Польщі передбачає від трьох місяців до п'яти років позбавлення волі. Також можливі відмова у в'їзді або рішення про повернення із забороною повторного в'їзду.