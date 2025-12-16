Робота в Польщі 2026: що буде із зарплатами і чого чекати українцям

Оптимізм бізнесу

"У третьому кварталі 2025 року розрахований нами субіндекс "Настрої бізнесу" демонструє позитивні очікування щодо найму працівників", - зазначають аналітики Gremi Personal.

Згідно з опитуванням, 27% компаній планували збільшити штат, 67% - залишити його на поточному рівні, і лише 6% - скорочувати.

"Після складних 2023-2024 років настрої керівників поступово поліпшуються. Незважаючи на тимчасове охолодження ринку влітку, значна частина бізнесу налаштована збільшувати найм робочої сили, очікуючи пожвавлення внутрішнього попиту", - додають аналітики.

Що чекає на ринку праці

Якщо макроекономічна динаміка четвертого кварталу відповідатиме очікуванням, конкуренція за працівників посилиться, що може призвести до підвищення зарплат і зростання витрат компаній.

"Проте зростання рівня безробіття у минулі місяці та збільшення кількості іноземних працівників стануть короткостроковим демпфером від миттєвого дефіциту кадрів і згладжуватимуть сезонні піки попиту", - пояснюють у Gremi Personal.

Українці на польському ринку праці

Для українських працівників, які працюють у Польщі або планують релокацію, ці тенденції можуть бути позитивними. Зростання конкуренції між роботодавцями очікувано підвищить зарплати у ключових секторах: виробництво, логістика, харчова промисловість, будівництво та сфера обслуговування.

Також очікуване пожвавлення інвестицій збільшить кількість довгострокових контрактів, що важливо для тих, хто розглядає Польщу як стабільний ринок праці.

"Попит на окремі категорії працівників відновлюватиметься поступово через сезонні коливання та зростання частки іноземної робочої сили", - зазначають аналітики.