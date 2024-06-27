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Робота в Нацгвардії: дев'ять вакансій із зарплатою до 100 000 гривень

Топ вакансій у Національній гвардії України (фото: РБК-Україна)
Автор: Юлія Гаюк

Разом із мобілізацією триває й рекрутинг, тож охочі стати на захист країни можуть обрати вакансію та спеціалізацію, яка їм до вподоби.

РБК-Україна зібрало десять відкритих позицій до лав Нацгвардії з посиланням на МВС.

Командир відділення в/ч 1241

Людину на таку позицію шукає Західне відділення комплектування НГУ. 

Вимоги:

  • військовий сержант
  • освіта повна загальна середня
  • досвід роботи необов'язковий
  • придатність до проходження військової служби

Служба буде проходити у військовій частині 1241 міста Івано-Франківськ. Заробітна плата від 22 до 122 000 гривень.

Потрібен командир відділення у військову частину в Івано-Франківську (скриншот)

Зварювальник

Бригада "Азов" шукає зварювальника. 

Обов'язки:

  • зварювання металевих конструкцій згідно з вимогами технічних креслень та інструкцій
  • виконання ремонтних робіт, включаючи заміну та посилення зварних з'єднань
  • контроль якості роботи та відповідність стандартам безпеки
  • виготовлення локальних металоконструкцій

Зарплата від 25 000 до 125 000 гривень.

Потрібно мати досвід роботи зварювальником не менш як рік та вміти працювати з різними видами.

Кандидатам обіцяють можливість переведення для чинних військовослужбовців. Зверніть увагу, що можливе виконання обов'язків в зоні проведення бойових дій. У такому випадку будуть нараховувати грошову надбавку в розмірі 3 300 гривень на день.

Бригада "Азов" шукає зварювальника (скриншот)

Стрілець-зенітчик

Бригада "Рубіж" (в/ч 3018) НГУ запрошує спеціалістів на військову службу за контрактом на посаду стрільця-зенітчика.

Вимоги до кандидата:

  •  вік від 18 до 50 років
  • громадянин України
  •  повна середня освіта
  •  відсутність непогашеної судимості
  •  фізична та психологічна витривалість
  •  досвід військової служби буде перевагою

Що пропонують:

  •  повне медичне забезпечення
  •  пільги для військовослужбовця та членів сім'ї
  •  речове та продовольче забезпечення
  •  гідне щомісячне матеріальне забезпечення
  •  військова кар'єра

Зарплата від 25 до 125 000 гривень.

Бригада "Рубіж" НГУ запрошує спеціалістів на посаду стрільця-зенітчика (скриншот)

Фельдшер

Фельдшера шукають у Західне відділення комплектування НГУ. 

Вимоги:

  • військовий сержант
  • освіта повна загальна середня
  • досвід роботи бажаний
  • придатність до проходження військової служби

Служба буде проходити у військовій частині 1241 міста Львів. Заробітна плата від 25 до 125 000 гривень.

Фельдшера шукають у Західне відділення комплектування НГУ (скриншот)

Командир взводу в/ч 3053

Командира взводу в/ч 3053 шукають у Західне відділення комплектування НГУ. 

Вимоги:

  • військовий сержант
  • освіта повна загальна середня
  • досвід роботи бажаний
  • придатність до проходження військової служби

Служба буде проходити у військовій частині 1241 міста Львів. Заробітна плата від 24 до 124 000 гривень.

Командира взводу в/ч 3053 шукають у Західне відділення комплектування НГУ (скриншот)

Бойовий медик

Бригада "Рубіж" (в/ч 3018) НГУ запрошує спеціалістів на посаду бойового медика для забезпечення ефективності діяльності військових підрозділів. 

Вимоги до кандидата:

  •  вік від 18 до 50 років
  •  громадянин України
  •  повна середня освіта
  •  відсутність непогашеної судимості
  •  фізична та психологічна витривалість
  •  досвід військової служби буде перевагою

Умови:

  • повне медичне забезпечення
  •  пільги для військовослужбовця та членів сім'ї
  •  речове та продовольче забезпечення
  •  гідне щомісячне матеріальне забезпечення
  •  військова кар'єра

Бригада "Рубіж" НГУ запрошує спеціалістів на посаду бойового медика (скриншот)

Кулеметник в/ч 1241

Кулеметник потрібен до в/ч 1241 у Західне відділення комплектування НГУ. 

Вимоги:

  • освіта повна загальна середня
  • досвід роботи необов'язковий
  • придатність до проходження військової служби

Служба буде проходити у військовій частині 1241 міста Івано-Франківськ. Заробітна плата від 20 до 120 000 гривень.

Кулеметник потрібен до в/ч 1241 у Західне відділення комплектування НГУ (скриншот) 

Стрілець в/ч 3053

Стрільця шукають до в/ч 3053 у Західне відділення комплектування НГУ. 

Вимоги:

  • освіта повна загальна середня
  • досвід роботи необов'язковий
  • придатність до проходження військової служби

Служба буде проходити у військовій частині 3053 міста Хмельницький. Заробітна плата від 20 до 120 000 гривень.

Стрільця шукають до в/ч 3053 у Західне відділення комплектування НГУ (скриншот)

Командир взводу в/ч 3008

Вакансія відкрита до в/ч 3008 у Західне відділення комплектування НГУ. 

Вимоги:

  • освіта повна загальна середня
  • досвід роботи бажаний
  • придатність до проходження військової служби

Служба буде проходити у військовій частині 3008 міста Вінниця. Заробітна плата від 24 до 124 000 гривень.

Вакансія відкрита до в/ч 3008 у Західне відділення комплектування НГУ (скриншот)

Раніше ми робили добірку небойових вакансій у ЗСУ.

Читайте також, які вакансії в армії найбільш популярні та скільки людей на них відгукуються.

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