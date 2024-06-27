Робота в Нацгвардії: дев'ять вакансій із зарплатою до 100 000 гривень

Разом із мобілізацією триває й рекрутинг, тож охочі стати на захист країни можуть обрати вакансію та спеціалізацію, яка їм до вподоби.
РБК-Україна зібрало десять відкритих позицій до лав Нацгвардії з посиланням на МВС.
Людину на таку позицію шукає Західне відділення комплектування НГУ.
Вимоги:
Служба буде проходити у військовій частині 1241 міста Івано-Франківськ. Заробітна плата від 22 до 122 000 гривень.
Потрібен командир відділення у військову частину в Івано-Франківську (скриншот)
Бригада "Азов" шукає зварювальника.
Обов'язки:
Зарплата від 25 000 до 125 000 гривень.
Потрібно мати досвід роботи зварювальником не менш як рік та вміти працювати з різними видами.
Кандидатам обіцяють можливість переведення для чинних військовослужбовців. Зверніть увагу, що можливе виконання обов'язків в зоні проведення бойових дій. У такому випадку будуть нараховувати грошову надбавку в розмірі 3 300 гривень на день.
Бригада "Азов" шукає зварювальника (скриншот)
Бригада "Рубіж" (в/ч 3018) НГУ запрошує спеціалістів на військову службу за контрактом на посаду стрільця-зенітчика.
Вимоги до кандидата:
Що пропонують:
Зарплата від 25 до 125 000 гривень.
Бригада "Рубіж" НГУ запрошує спеціалістів на посаду стрільця-зенітчика (скриншот)
Фельдшера шукають у Західне відділення комплектування НГУ.
Вимоги:
Служба буде проходити у військовій частині 1241 міста Львів. Заробітна плата від 25 до 125 000 гривень.
Фельдшера шукають у Західне відділення комплектування НГУ (скриншот)
Командира взводу в/ч 3053 шукають у Західне відділення комплектування НГУ.
Вимоги:
Служба буде проходити у військовій частині 1241 міста Львів. Заробітна плата від 24 до 124 000 гривень.
Командира взводу в/ч 3053 шукають у Західне відділення комплектування НГУ (скриншот)
Бригада "Рубіж" (в/ч 3018) НГУ запрошує спеціалістів на посаду бойового медика для забезпечення ефективності діяльності військових підрозділів.
Вимоги до кандидата:
Умови:
Бригада "Рубіж" НГУ запрошує спеціалістів на посаду бойового медика (скриншот)
Кулеметник потрібен до в/ч 1241 у Західне відділення комплектування НГУ.
Вимоги:
Служба буде проходити у військовій частині 1241 міста Івано-Франківськ. Заробітна плата від 20 до 120 000 гривень.
Кулеметник потрібен до в/ч 1241 у Західне відділення комплектування НГУ (скриншот)
Стрільця шукають до в/ч 3053 у Західне відділення комплектування НГУ.
Вимоги:
Служба буде проходити у військовій частині 3053 міста Хмельницький. Заробітна плата від 20 до 120 000 гривень.
Стрільця шукають до в/ч 3053 у Західне відділення комплектування НГУ (скриншот)
Вакансія відкрита до в/ч 3008 у Західне відділення комплектування НГУ.
Вимоги:
Служба буде проходити у військовій частині 3008 міста Вінниця. Заробітна плата від 24 до 124 000 гривень.
Вакансія відкрита до в/ч 3008 у Західне відділення комплектування НГУ (скриншот)
Раніше ми робили добірку небойових вакансій у ЗСУ.
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