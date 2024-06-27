Работа в Нацгвардии: девять вакансий с зарплатой до 100 000 гривен

Командир отделения в/ч 1241

Человека на такую позицию ищет Западное отделение комплектования НГУ.

Требования:

военный сержант

образование полное общее среднее

опыт работы необязательный

пригодность к прохождению военной службы

Служба будет проходить в воинской части 1241 города Ивано-Франковска. Зарплата от 22 до 122 000 гривен.

Нужен командир отделения в воинскую часть в Ивано-Франковске (скриншот)

Сварщик

Бригада "Азов" ищет сварщика.

Обязанности:

сварка металлических конструкций согласно требованиям технических чертежей и инструкциям

выполнение ремонтных работ, включая замену и усиление сварных соединений

контроль качества работы и соответствие стандартам безопасности

изготовление локальных металлоконструкций

Зарплата от 25 000 до 125 000 гривен.

Нужно иметь опыт работы сварщиком не менее года и уметь работать с разными видами.

Кандидатам обещают возможность перевода для действующих военнослужащих. Обратите внимание, что возможно исполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий. В таком случае будут начислять денежную надбавку в размере 3 300 гривен в день.

Бригада "Азов" ищет сварщика (скриншот)

Стрелец-зенитчик

Бригада "Рубеж" (в/ч 3018) НГУ приглашает специалистов на военную службу по контракту на должность стрелка-зенитчика.

Требования к кандидату:

возраст от 18 до 50 лет

гражданин Украины

полное среднее образование

отсутствие непогашенной судимости

физическая и психологическая выносливость

опыт военной службы будет преимуществом

Что предлагают:

полное медицинское обеспечение

льготы для военнослужащего и членов семьи

вещевое и продовольственное обеспечение

достойное ежемесячное материальное обеспечение

военная карьера

Зарплата от 25 до 125 000 гривен.

Бригада "Рубеж" НГУ приглашает специалистов на должность стрелка-зенитчика (скриншот)

Фельдшер

Фельдшера ищут в Западное отделение комплектования НГУ.

Требования:

военный сержант

образование полное общее среднее

опыт работы желателен

пригодность к прохождению военной службы

Служба будет проходить в военной части 1241 города Львова. Зарплата от 25 до 125 000 гривен.

Фельдшер ищут в Западное отделение комплектования НГУ (скриншот)

Командир взвода в/ч 3053

Командир взвода в/ч 3053 ищут в Западное отделение комплектования НГУ.

Требования:

военный сержант

образование полное общее среднее

опыт работы желателен

пригодность к прохождению военной службы

Служба будет проходить в воинской части 1241 города Львова. Зарплата от 24 до 124 000 гривен.

Командира взвода в/ч 3053 ищут в Западное отделение комплектования НГУ (скриншот)

Боевой медик

Бригада "Рубеж" (в/ч 3018) НГУ приглашает специалистов на должность боевого медика для обеспечения эффективности деятельности военных подразделений.

Требования к кандидату:

возраст от 18 до 50 лет

гражданин Украины

полное среднее образование

отсутствие непогашенной судимости

физическая и психологическая выносливость

опыт военной службы будет преимуществом

Условия:

полное медицинское обеспечение

льготы для военнослужащего и членов семьи

вещевое и продовольственное обеспечение

достойное ежемесячное материальное обеспечение

военная карьера

Бригада "Рубеж" НГУ приглашает специалистов на должность боевого медика (скриншот)

Пулеметчик в/ч 1241

Пулеметчик нужен к в/ч 1241 в Западное отделение комплектования НГУ.

Требования:

образование полное общее среднее

опыт работы необязательный

пригодность к прохождению военной службы

Служба будет проходить в воинской части 1241 города Ивано-Франковска. Зарплата от 20 до 120 000 гривен.

Пулеметчик требуется до в/ч 1241 в Западное отделение комплектования НГУ (скриншот)

Стрелец в/ч 3053

Стрельца ищут до в/ч 3053 в Западное отделение комплектования НГУ.

Требования:

образование полное общее среднее

опыт работы необязательный

пригодность к прохождению военной службы

Служба будет проходить в воинской части 3053 Хмельницкого. Зарплата от 20 до 120 000 гривен.

Стрельца ищут до в/ч 3053 в Западное отделение комплектования НГУ (скриншот)

Командир взвода в/ч 3008

Вакансия открыта до в/ч 3008 в Западное отделение комплектования НГУ.

Требования:

образование полное общее среднее

опыт работы желателен

пригодность к прохождению военной службы

Служба будет проходить в воинской части 3008 города Винницы. Зарплата от 24 до 124 000 гривен.

Вакансия открыта до в/ч 3008 в Западное отделение комплектования НГУ (скриншот)