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Работа в Нацгвардии: девять вакансий с зарплатой до 100 000 гривен

Топ вакансий в Национальной гвардии Украины (фото: РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

Вместе с мобилизацией продолжается и рекрутинг, поэтому желающие встать на защиту страны могут выбрать вакансию и специализацию, которая им нравится.

РБК-Украина собрала десять открытых позиций в ряды Нацгвардии со ссылкой на МВД.

Командир отделения в/ч 1241

Человека на такую позицию ищет Западное отделение комплектования НГУ.

Требования:

  • военный сержант
  • образование полное общее среднее
  • опыт работы необязательный
  • пригодность к прохождению военной службы

Служба будет проходить в воинской части 1241 города Ивано-Франковска. Зарплата от 22 до 122 000 гривен.

Нужен командир отделения в воинскую часть в Ивано-Франковске (скриншот)

Сварщик

Бригада "Азов" ищет сварщика.

Обязанности:

  • сварка металлических конструкций согласно требованиям технических чертежей и инструкциям
  • выполнение ремонтных работ, включая замену и усиление сварных соединений
  • контроль качества работы и соответствие стандартам безопасности
  • изготовление локальных металлоконструкций

Зарплата от 25 000 до 125 000 гривен.

Нужно иметь опыт работы сварщиком не менее года и уметь работать с разными видами.

Кандидатам обещают возможность перевода для действующих военнослужащих. Обратите внимание, что возможно исполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий. В таком случае будут начислять денежную надбавку в размере 3 300 гривен в день.

Бригада "Азов" ищет сварщика (скриншот)

Стрелец-зенитчик

Бригада "Рубеж" (в/ч 3018) НГУ приглашает специалистов на военную службу по контракту на должность стрелка-зенитчика.

Требования к кандидату:

  • возраст от 18 до 50 лет
  • гражданин Украины
  • полное среднее образование
  • отсутствие непогашенной судимости
  • физическая и психологическая выносливость
  • опыт военной службы будет преимуществом

Что предлагают:

  • полное медицинское обеспечение
  • льготы для военнослужащего и членов семьи
  • вещевое и продовольственное обеспечение
  • достойное ежемесячное материальное обеспечение
  • военная карьера

Зарплата от 25 до 125 000 гривен.

Бригада "Рубеж" НГУ приглашает специалистов на должность стрелка-зенитчика (скриншот)

Фельдшер

Фельдшера ищут в Западное отделение комплектования НГУ.

Требования:

  • военный сержант
  • образование полное общее среднее
  • опыт работы желателен
  • пригодность к прохождению военной службы

Служба будет проходить в военной части 1241 города Львова. Зарплата от 25 до 125 000 гривен.

Фельдшер ищут в Западное отделение комплектования НГУ (скриншот)

Командир взвода в/ч 3053

Командир взвода в/ч 3053 ищут в Западное отделение комплектования НГУ.

Требования:

  • военный сержант
  • образование полное общее среднее
  • опыт работы желателен
  • пригодность к прохождению военной службы

Служба будет проходить в воинской части 1241 города Львова. Зарплата от 24 до 124 000 гривен.

Командира взвода в/ч 3053 ищут в Западное отделение комплектования НГУ (скриншот)

Боевой медик

Бригада "Рубеж" (в/ч 3018) НГУ приглашает специалистов на должность боевого медика для обеспечения эффективности деятельности военных подразделений.

Требования к кандидату:

  • возраст от 18 до 50 лет
  • гражданин Украины
  • полное среднее образование
  • отсутствие непогашенной судимости
  • физическая и психологическая выносливость
  • опыт военной службы будет преимуществом

Условия:

  • полное медицинское обеспечение
  • льготы для военнослужащего и членов семьи
  • вещевое и продовольственное обеспечение
  • достойное ежемесячное материальное обеспечение
  • военная карьера

Бригада "Рубеж" НГУ приглашает специалистов на должность боевого медика (скриншот)

Пулеметчик в/ч 1241

Пулеметчик нужен к в/ч 1241 в Западное отделение комплектования НГУ.

Требования:

  • образование полное общее среднее
  • опыт работы необязательный
  • пригодность к прохождению военной службы

Служба будет проходить в воинской части 1241 города Ивано-Франковска. Зарплата от 20 до 120 000 гривен.

Пулеметчик требуется до в/ч 1241 в Западное отделение комплектования НГУ (скриншот)

Стрелец в/ч 3053

Стрельца ищут до в/ч 3053 в Западное отделение комплектования НГУ.

Требования:

  • образование полное общее среднее
  • опыт работы необязательный
  • пригодность к прохождению военной службы

Служба будет проходить в воинской части 3053 Хмельницкого. Зарплата от 20 до 120 000 гривен.

Стрельца ищут до в/ч 3053 в Западное отделение комплектования НГУ (скриншот)

Командир взвода в/ч 3008

Вакансия открыта до в/ч 3008 в Западное отделение комплектования НГУ.

Требования:

  • образование полное общее среднее
  • опыт работы желателен
  • пригодность к прохождению военной службы

Служба будет проходить в воинской части 3008 города Винницы. Зарплата от 24 до 124 000 гривен.

Вакансия открыта до в/ч 3008 в Западное отделение комплектования НГУ (скриншот)

Раньше мы делали подборку небоевых вакансий в ВСУ.

Читайте также, какие вакансии в армии наиболее популярны и сколько людей на них отзываются.

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