Работа в Нацгвардии: девять вакансий с зарплатой до 100 000 гривен

Вместе с мобилизацией продолжается и рекрутинг, поэтому желающие встать на защиту страны могут выбрать вакансию и специализацию, которая им нравится.
РБК-Украина собрала десять открытых позиций в ряды Нацгвардии со ссылкой на МВД.
Человека на такую позицию ищет Западное отделение комплектования НГУ.
Требования:
Служба будет проходить в воинской части 1241 города Ивано-Франковска. Зарплата от 22 до 122 000 гривен.
Нужен командир отделения в воинскую часть в Ивано-Франковске (скриншот)
Бригада "Азов" ищет сварщика.
Обязанности:
Зарплата от 25 000 до 125 000 гривен.
Нужно иметь опыт работы сварщиком не менее года и уметь работать с разными видами.
Кандидатам обещают возможность перевода для действующих военнослужащих. Обратите внимание, что возможно исполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий. В таком случае будут начислять денежную надбавку в размере 3 300 гривен в день.
Бригада "Азов" ищет сварщика (скриншот)
Бригада "Рубеж" (в/ч 3018) НГУ приглашает специалистов на военную службу по контракту на должность стрелка-зенитчика.
Требования к кандидату:
Что предлагают:
Зарплата от 25 до 125 000 гривен.
Бригада "Рубеж" НГУ приглашает специалистов на должность стрелка-зенитчика (скриншот)
Фельдшера ищут в Западное отделение комплектования НГУ.
Требования:
Служба будет проходить в военной части 1241 города Львова. Зарплата от 25 до 125 000 гривен.
Фельдшер ищут в Западное отделение комплектования НГУ (скриншот)
Командир взвода в/ч 3053 ищут в Западное отделение комплектования НГУ.
Требования:
Служба будет проходить в воинской части 1241 города Львова. Зарплата от 24 до 124 000 гривен.
Командира взвода в/ч 3053 ищут в Западное отделение комплектования НГУ (скриншот)
Бригада "Рубеж" (в/ч 3018) НГУ приглашает специалистов на должность боевого медика для обеспечения эффективности деятельности военных подразделений.
Требования к кандидату:
Условия:
Бригада "Рубеж" НГУ приглашает специалистов на должность боевого медика (скриншот)
Пулеметчик нужен к в/ч 1241 в Западное отделение комплектования НГУ.
Требования:
Служба будет проходить в воинской части 1241 города Ивано-Франковска. Зарплата от 20 до 120 000 гривен.
Пулеметчик требуется до в/ч 1241 в Западное отделение комплектования НГУ (скриншот)
Стрельца ищут до в/ч 3053 в Западное отделение комплектования НГУ.
Требования:
Служба будет проходить в воинской части 3053 Хмельницкого. Зарплата от 20 до 120 000 гривен.
Стрельца ищут до в/ч 3053 в Западное отделение комплектования НГУ (скриншот)
Вакансия открыта до в/ч 3008 в Западное отделение комплектования НГУ.
Требования:
Служба будет проходить в воинской части 3008 города Винницы. Зарплата от 24 до 124 000 гривен.
Вакансия открыта до в/ч 3008 в Западное отделение комплектования НГУ (скриншот)
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