Робота в Нацгвардії: дев'ять вакансій із зарплатою до 100 000 гривень

Разом із мобілізацією триває й рекрутинг, тож охочі стати на захист країни можуть обрати вакансію та спеціалізацію, яка їм до вподоби.

РБК-Україна зібрало десять відкритих позицій до лав Нацгвардії з посиланням на МВС .

Командир відділення в/ч 1241

Людину на таку позицію шукає Західне відділення комплектування НГУ.

Вимоги:

військовий сержант

освіта повна загальна середня

досвід роботи необов'язковий

придатність до проходження військової служби

Служба буде проходити у військовій частині 1241 міста Івано-Франківськ. Заробітна плата від 22 до 122 000 гривень.

Потрібен командир відділення у військову частину в Івано-Франківську (скриншот)

Зварювальник

Бригада "Азов" шукає зварювальника.

Обов'язки:

зварювання металевих конструкцій згідно з вимогами технічних креслень та інструкцій

виконання ремонтних робіт, включаючи заміну та посилення зварних з'єднань

контроль якості роботи та відповідність стандартам безпеки

виготовлення локальних металоконструкцій

Зарплата від 25 000 до 125 000 гривень.

Потрібно мати досвід роботи зварювальником не менш як рік та вміти працювати з різними видами.

Кандидатам обіцяють можливість переведення для чинних військовослужбовців. Зверніть увагу, що можливе виконання обов'язків в зоні проведення бойових дій. У такому випадку будуть нараховувати грошову надбавку в розмірі 3 300 гривень на день.

Бригада "Азов" шукає зварювальника (скриншот)

Стрілець-зенітчик

Бригада "Рубіж" (в/ч 3018) НГУ запрошує спеціалістів на військову службу за контрактом на посаду стрільця-зенітчика.

Вимоги до кандидата:

вік від 18 до 50 років

громадянин України

повна середня освіта

відсутність непогашеної судимості

фізична та психологічна витривалість

досвід військової служби буде перевагою

Що пропонують:

повне медичне забезпечення

пільги для військовослужбовця та членів сім'ї

речове та продовольче забезпечення

гідне щомісячне матеріальне забезпечення

військова кар'єра

Зарплата від 25 до 125 000 гривень.

Бригада "Рубіж" НГУ запрошує спеціалістів на посаду стрільця-зенітчика (скриншот)

Фельдшер

Фельдшера шукають у Західне відділення комплектування НГУ.

Вимоги:

військовий сержант

освіта повна загальна середня

досвід роботи бажаний

придатність до проходження військової служби

Служба буде проходити у військовій частині 1241 міста Львів. Заробітна плата від 25 до 125 000 гривень.

Фельдшера шукають у Західне відділення комплектування НГУ (скриншот)

Командир взводу в/ч 3053

Командира взводу в/ч 3053 шукають у Західне відділення комплектування НГУ.

Вимоги:

військовий сержант

освіта повна загальна середня

досвід роботи бажаний

придатність до проходження військової служби

Служба буде проходити у військовій частині 1241 міста Львів. Заробітна плата від 24 до 124 000 гривень.

Командира взводу в/ч 3053 шукають у Західне відділення комплектування НГУ (скриншот)

Бойовий медик

Бригада "Рубіж" (в/ч 3018) НГУ запрошує спеціалістів на посаду бойового медика для забезпечення ефективності діяльності військових підрозділів.

Вимоги до кандидата:

вік від 18 до 50 років

громадянин України

повна середня освіта

відсутність непогашеної судимості

фізична та психологічна витривалість

досвід військової служби буде перевагою

Умови:

повне медичне забезпечення

пільги для військовослужбовця та членів сім'ї

речове та продовольче забезпечення

гідне щомісячне матеріальне забезпечення

військова кар'єра

Бригада "Рубіж" НГУ запрошує спеціалістів на посаду бойового медика (скриншот)

Кулеметник в/ч 1241

Кулеметник потрібен до в/ч 1241 у Західне відділення комплектування НГУ.

Вимоги:

освіта повна загальна середня

досвід роботи необов'язковий

придатність до проходження військової служби

Служба буде проходити у військовій частині 1241 міста Івано-Франківськ. Заробітна плата від 20 до 120 000 гривень.

Кулеметник потрібен до в/ч 1241 у Західне відділення комплектування НГУ (скриншот)

Стрілець в/ч 3053

Стрільця шукають до в/ч 3053 у Західне відділення комплектування НГУ.

Вимоги:

освіта повна загальна середня

досвід роботи необов'язковий

придатність до проходження військової служби

Служба буде проходити у військовій частині 3053 міста Хмельницький. Заробітна плата від 20 до 120 000 гривень.

Стрільця шукають до в/ч 3053 у Західне відділення комплектування НГУ (скриншот)

Командир взводу в/ч 3008

Вакансія відкрита до в/ч 3008 у Західне відділення комплектування НГУ.

Вимоги:

освіта повна загальна середня

досвід роботи бажаний

придатність до проходження військової служби

Служба буде проходити у військовій частині 3008 міста Вінниця. Заробітна плата від 24 до 124 000 гривень.

Вакансія відкрита до в/ч 3008 у Західне відділення комплектування НГУ (скриншот)