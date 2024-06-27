Робота в Нацгвардії: дев'ять вакансій із зарплатою до 100 000 гривень
Разом із мобілізацією триває й рекрутинг, тож охочі стати на захист країни можуть обрати вакансію та спеціалізацію, яка їм до вподоби.
РБК-Україна зібрало десять відкритих позицій до лав Нацгвардії з посиланням на МВС.
Командир відділення в/ч 1241
Людину на таку позицію шукає Західне відділення комплектування НГУ.
Вимоги:
- військовий сержант
- освіта повна загальна середня
- досвід роботи необов'язковий
- придатність до проходження військової служби
Служба буде проходити у військовій частині 1241 міста Івано-Франківськ. Заробітна плата від 22 до 122 000 гривень.
Потрібен командир відділення у військову частину в Івано-Франківську (скриншот)
Зварювальник
Бригада "Азов" шукає зварювальника.
Обов'язки:
- зварювання металевих конструкцій згідно з вимогами технічних креслень та інструкцій
- виконання ремонтних робіт, включаючи заміну та посилення зварних з'єднань
- контроль якості роботи та відповідність стандартам безпеки
- виготовлення локальних металоконструкцій
Зарплата від 25 000 до 125 000 гривень.
Потрібно мати досвід роботи зварювальником не менш як рік та вміти працювати з різними видами.
Кандидатам обіцяють можливість переведення для чинних військовослужбовців. Зверніть увагу, що можливе виконання обов'язків в зоні проведення бойових дій. У такому випадку будуть нараховувати грошову надбавку в розмірі 3 300 гривень на день.
Бригада "Азов" шукає зварювальника (скриншот)
Стрілець-зенітчик
Бригада "Рубіж" (в/ч 3018) НГУ запрошує спеціалістів на військову службу за контрактом на посаду стрільця-зенітчика.
Вимоги до кандидата:
- вік від 18 до 50 років
- громадянин України
- повна середня освіта
- відсутність непогашеної судимості
- фізична та психологічна витривалість
- досвід військової служби буде перевагою
Що пропонують:
- повне медичне забезпечення
- пільги для військовослужбовця та членів сім'ї
- речове та продовольче забезпечення
- гідне щомісячне матеріальне забезпечення
- військова кар'єра
Зарплата від 25 до 125 000 гривень.
Бригада "Рубіж" НГУ запрошує спеціалістів на посаду стрільця-зенітчика (скриншот)
Фельдшер
Фельдшера шукають у Західне відділення комплектування НГУ.
Вимоги:
- військовий сержант
- освіта повна загальна середня
- досвід роботи бажаний
- придатність до проходження військової служби
Служба буде проходити у військовій частині 1241 міста Львів. Заробітна плата від 25 до 125 000 гривень.
Фельдшера шукають у Західне відділення комплектування НГУ (скриншот)
Командир взводу в/ч 3053
Командира взводу в/ч 3053 шукають у Західне відділення комплектування НГУ.
Вимоги:
- військовий сержант
- освіта повна загальна середня
- досвід роботи бажаний
- придатність до проходження військової служби
Служба буде проходити у військовій частині 1241 міста Львів. Заробітна плата від 24 до 124 000 гривень.
Командира взводу в/ч 3053 шукають у Західне відділення комплектування НГУ (скриншот)
Бойовий медик
Бригада "Рубіж" (в/ч 3018) НГУ запрошує спеціалістів на посаду бойового медика для забезпечення ефективності діяльності військових підрозділів.
Вимоги до кандидата:
- вік від 18 до 50 років
- громадянин України
- повна середня освіта
- відсутність непогашеної судимості
- фізична та психологічна витривалість
- досвід військової служби буде перевагою
Умови:
- повне медичне забезпечення
- пільги для військовослужбовця та членів сім'ї
- речове та продовольче забезпечення
- гідне щомісячне матеріальне забезпечення
- військова кар'єра
Бригада "Рубіж" НГУ запрошує спеціалістів на посаду бойового медика (скриншот)
Кулеметник в/ч 1241
Кулеметник потрібен до в/ч 1241 у Західне відділення комплектування НГУ.
Вимоги:
- освіта повна загальна середня
- досвід роботи необов'язковий
- придатність до проходження військової служби
Служба буде проходити у військовій частині 1241 міста Івано-Франківськ. Заробітна плата від 20 до 120 000 гривень.
Кулеметник потрібен до в/ч 1241 у Західне відділення комплектування НГУ (скриншот)
Стрілець в/ч 3053
Стрільця шукають до в/ч 3053 у Західне відділення комплектування НГУ.
Вимоги:
- освіта повна загальна середня
- досвід роботи необов'язковий
- придатність до проходження військової служби
Служба буде проходити у військовій частині 3053 міста Хмельницький. Заробітна плата від 20 до 120 000 гривень.
Стрільця шукають до в/ч 3053 у Західне відділення комплектування НГУ (скриншот)
Командир взводу в/ч 3008
Вакансія відкрита до в/ч 3008 у Західне відділення комплектування НГУ.
Вимоги:
- освіта повна загальна середня
- досвід роботи бажаний
- придатність до проходження військової служби
Служба буде проходити у військовій частині 3008 міста Вінниця. Заробітна плата від 24 до 124 000 гривень.
Вакансія відкрита до в/ч 3008 у Західне відділення комплектування НГУ (скриншот)
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