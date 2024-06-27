Работа в Нацгвардии: девять вакансий с зарплатой до 100 000 гривен
Вместе с мобилизацией продолжается и рекрутинг, поэтому желающие встать на защиту страны могут выбрать вакансию и специализацию, которая им нравится.
РБК-Украина собрала десять открытых позиций в ряды Нацгвардии со ссылкой на МВД.
Командир отделения в/ч 1241
Человека на такую позицию ищет Западное отделение комплектования НГУ.
Требования:
- военный сержант
- образование полное общее среднее
- опыт работы необязательный
- пригодность к прохождению военной службы
Служба будет проходить в воинской части 1241 города Ивано-Франковска. Зарплата от 22 до 122 000 гривен.
Нужен командир отделения в воинскую часть в Ивано-Франковске (скриншот)
Сварщик
Бригада "Азов" ищет сварщика.
Обязанности:
- сварка металлических конструкций согласно требованиям технических чертежей и инструкциям
- выполнение ремонтных работ, включая замену и усиление сварных соединений
- контроль качества работы и соответствие стандартам безопасности
- изготовление локальных металлоконструкций
Зарплата от 25 000 до 125 000 гривен.
Нужно иметь опыт работы сварщиком не менее года и уметь работать с разными видами.
Кандидатам обещают возможность перевода для действующих военнослужащих. Обратите внимание, что возможно исполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий. В таком случае будут начислять денежную надбавку в размере 3 300 гривен в день.
Бригада "Азов" ищет сварщика (скриншот)
Стрелец-зенитчик
Бригада "Рубеж" (в/ч 3018) НГУ приглашает специалистов на военную службу по контракту на должность стрелка-зенитчика.
Требования к кандидату:
- возраст от 18 до 50 лет
- гражданин Украины
- полное среднее образование
- отсутствие непогашенной судимости
- физическая и психологическая выносливость
- опыт военной службы будет преимуществом
Что предлагают:
- полное медицинское обеспечение
- льготы для военнослужащего и членов семьи
- вещевое и продовольственное обеспечение
- достойное ежемесячное материальное обеспечение
- военная карьера
Зарплата от 25 до 125 000 гривен.
Бригада "Рубеж" НГУ приглашает специалистов на должность стрелка-зенитчика (скриншот)
Фельдшер
Фельдшера ищут в Западное отделение комплектования НГУ.
Требования:
- военный сержант
- образование полное общее среднее
- опыт работы желателен
- пригодность к прохождению военной службы
Служба будет проходить в военной части 1241 города Львова. Зарплата от 25 до 125 000 гривен.
Фельдшер ищут в Западное отделение комплектования НГУ (скриншот)
Командир взвода в/ч 3053
Командир взвода в/ч 3053 ищут в Западное отделение комплектования НГУ.
Требования:
- военный сержант
- образование полное общее среднее
- опыт работы желателен
- пригодность к прохождению военной службы
Служба будет проходить в воинской части 1241 города Львова. Зарплата от 24 до 124 000 гривен.
Командира взвода в/ч 3053 ищут в Западное отделение комплектования НГУ (скриншот)
Боевой медик
Бригада "Рубеж" (в/ч 3018) НГУ приглашает специалистов на должность боевого медика для обеспечения эффективности деятельности военных подразделений.
Требования к кандидату:
- возраст от 18 до 50 лет
- гражданин Украины
- полное среднее образование
- отсутствие непогашенной судимости
- физическая и психологическая выносливость
- опыт военной службы будет преимуществом
Условия:
- полное медицинское обеспечение
- льготы для военнослужащего и членов семьи
- вещевое и продовольственное обеспечение
- достойное ежемесячное материальное обеспечение
- военная карьера
Бригада "Рубеж" НГУ приглашает специалистов на должность боевого медика (скриншот)
Пулеметчик в/ч 1241
Пулеметчик нужен к в/ч 1241 в Западное отделение комплектования НГУ.
Требования:
- образование полное общее среднее
- опыт работы необязательный
- пригодность к прохождению военной службы
Служба будет проходить в воинской части 1241 города Ивано-Франковска. Зарплата от 20 до 120 000 гривен.
Пулеметчик требуется до в/ч 1241 в Западное отделение комплектования НГУ (скриншот)
Стрелец в/ч 3053
Стрельца ищут до в/ч 3053 в Западное отделение комплектования НГУ.
Требования:
- образование полное общее среднее
- опыт работы необязательный
- пригодность к прохождению военной службы
Служба будет проходить в воинской части 3053 Хмельницкого. Зарплата от 20 до 120 000 гривен.
Стрельца ищут до в/ч 3053 в Западное отделение комплектования НГУ (скриншот)
Командир взвода в/ч 3008
Вакансия открыта до в/ч 3008 в Западное отделение комплектования НГУ.
Требования:
- образование полное общее среднее
- опыт работы желателен
- пригодность к прохождению военной службы
Служба будет проходить в воинской части 3008 города Винницы. Зарплата от 24 до 124 000 гривен.
Вакансия открыта до в/ч 3008 в Западное отделение комплектования НГУ (скриншот)
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