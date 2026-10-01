Робота ліфтів під час відключень: технічні рішення для ОСББ

"Одне з можливих рішень для ОСББ і комунальних підприємств – система автоматичної евакуації пасажирів із резервним живленням. Після зникнення основного живлення вона довозить кабіну до найближчого поверху й відчиняє двері", – пояснив Ігор Ткаченко.

Втім, встановити її можна не завжди. Це залежить від конструкції та стану конкретного ліфта. Для частини старого обладнання спочатку може знадобитися модернізація системи керування.

Повна енергонезалежність: акумулятори та генератори

Надійнішим рішенням Ткаченко називає повноцінний акумулятор, який дає змогу ліфту працювати під час відключення, або дизельний чи газогенератор. Проте кожне ОСББ, наголошує він, вирішує це самостійно.

Охочих поставити акумулятори чи інвертори, за його спостереженням, небагато. Головна причина – висока вартість.

До компанії щодня надходить багато дзвінків із запитаннями про ціну акумулятора та можливість встановити його на конкретний ліфт. За словами Ткаченка, у відділі продажів навіть є окремий підрозділ, який відповідає лише на такі звернення із соцмереж.

Часто виявляється, що спершу потрібно повністю замінити станцію керування ліфтом, так звані "мізки", і лише потім ставити інвертор і акумулятор. Це вже інша сума.

Частина старих моделей має релейні системи керування. Підключити до них інвертор чи акумулятор без такої заміни неможливо.

Є й додаткова стаття витрат. Після відновлення електропостачання можливі відхилення параметрів живлення, які можуть пошкодити електронні компоненти ліфта.

Для захисту потрібні випрямлячі та стабілізатори напруги. Це додатково близько 50 тисяч гривень на ліфт, і навіть вони, за словами Ткаченка, не завжди рятують.

Що може компенсувати держава

Топменеджер нагадує, що зараз по всій Україні діє програма компенсації для ОСББ "СвітлоДім" на суму до 300 тисяч гривень на енергонезалежність. Ці кошти можна спрямувати на акумулятори для ліфтів, а також на насоси тепло- й водопостачання.

Але для великих будинків цієї суми не вистачає. Ткаченко наводить приклад: 16–18-поверховий будинок із чотирма під'їздами і трьома ліфтами в кожному, тобто 12 ліфтів на все ОСББ. За його словами, виділених державою 300 тисяч гривень вистачить хіба на частину робіт. Решту, приблизно мільйон гривень, потрібно збирати з мешканців.

За словами Ткаченка, універсального рішення не існує. Усі ліфти індивідуальні, у різних виробників різна електроніка. Тому перед закупівлею акумуляторів ОСББ варто з'ясувати, чи можна їх встановити саме на їхній ліфт і чи не потрібно спершу замінювати станцію керування.

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