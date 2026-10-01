Работа лифтов при отключениях: технические решения для ОСМД

"Одно из возможных решений для ОСМД и коммунальных предприятий – система автоматической эвакуации пассажиров с резервным питанием. После исчезновения основного питания она довозит кабину до ближайшего этажа и открывает двери", – пояснил Игорь Ткаченко.

Впрочем, установить его можно не всегда. Это зависит от конструкции и состояния конкретного лифта. Для части старого оборудования сначала может потребоваться модернизация системы управления.

Полная энергонезависимость: аккумуляторы и генераторы

Более надежным решением Ткаченко называет полноценный аккумулятор, позволяющий лифту работать во время отключения, или дизельный или газогенератор. Однако каждое ОСМД, отмечает он, решает это самостоятельно.

Желающих поставить аккумуляторы или инверторы, по его наблюдению, немного. Главная причина – высокая стоимость.

В компании ежедневно поступает много звонков с вопросами цены аккумулятора и возможность установить его на конкретный лифт. По словам Ткаченко, в отделе продаж даже есть отдельное подразделение, которое отвечает только на такие обращения из соцсетей.

Часто оказывается, что сначала нужно полностью заменить станцию управления лифтом, так называемые "мозги", и только затем ставить инвертор и аккумулятор. Это уже другая сумма.

Часть старых моделей имеет релейные системы управления. Подключить к ним инвертор или аккумулятор без такой замены невозможно.

Есть и дополнительная статья расходов. После восстановления электроснабжения возможны отклонения параметров питания, которые могут повредить электронные компоненты лифта.

Для защиты требуются выпрямители и стабилизаторы напряжения. Это дополнительно около 50 тысяч гривен на лифт и даже они, по словам Ткаченко, не всегда спасают.

Что может компенсировать государство

Топменеджер напоминает, что сейчас по всей Украине действует программа компенсации для ОСМД "СветДом" на сумму до 300 тысяч гривен на энергонезависимость. Эти средства можно направить на аккумуляторы для лифтов, а также на насосы тепло- и водоснабжения.

Но для больших домов этой суммы не хватает. Ткаченко приводит пример: 16–18-этажное здание с четырьмя подъездами и тремя лифтами в каждом, то есть 12 лифтов на все ОСМД. По его словам, выделенных государством 300 тысяч гривен хватит разве что на часть работ. Остальные, примерно миллион гривен, нужно собирать с жителей.

По словам Ткаченко, универсального решения не существует. Все лифты индивидуальны, у разных производителей разная электроника. Поэтому перед закупкой аккумуляторов ОСМД следует выяснить, можно ли их установить именно на их лифт и не нужно ли сначала заменять станцию управления.

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