Робота в Латвії: ким найчастіше влаштовуються українці

У Латвії зростає кількість працевлаштованих українців. За даними Головного управління статистики, на початку року у країні працювали 8700 громадян України.
Ким найчастіше влаштовуються українці, РБК-Україна розповідає з посиланням на lasi.lv.
На початок 2024 року в Латвії було зареєстровано 8700 громадян України, які працюють. Це приблизно на 1000 більше, ніж торік.
Серед секторів, де найчастіше працюють українці у Латвії, такі:
Водночас значна частка українців (38,7%) працюють на низькокваліфікованій роботі – прибиральники офісів, готелів та інших приміщень, кухонні робітники, вантажники.
При цьому чимало людей мають роботу, яка потребує кваліфікації. Наприклад:
Також у Латвії розповіли, скільки біженців навчаються у країні. 1 січня 2024 року в навчальних закладах було зареєстровано 4 тисячі громадян України, які мають статус тимчасового захисту.
У січні муніципалітетах Латвії були зареєстровані понад 32 тисяч громадян України.
Нагадаємо, ми писали, скільки жителів Латвії хочуть, щоб українці залишилися після війни.
Також ми розповідали, із якими проблемами українці стикаються у країнах Балтії. Третина біженців у Латвії має проблеми із працевлаштуванням.
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