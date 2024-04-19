Работа в Латвии: кем чаще всего устраиваются украинцы

В Латвии растет количество трудоустроенных украинцев. По данным Главного управления статистики, в начале года в стране работали 8700 граждан Украины.
Кем чаще всего устраиваются украинцы, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на lasi.lv.
На начало 2024 года в Латвии было зарегистрировано 8700 работающих граждан Украины. Это примерно на тысячу больше, чем в прошлом году.
Среди секторов, где чаще всего работают украинцы в Латвии:
В то же время, значительная доля украинцев (38,7%) работают на низкоквалифицированной работе – уборщики офисов, гостиниц и других помещений, кухонные работники, грузчики.
При этом многие имеют работу, которая требует квалификации. К примеру:
Также в Латвии рассказали, сколько беженцев обучается в стране. 1 января 2024 года в учебных заведениях было зарегистрировано 4 тысячи граждан Украины, имеющих статус временной защиты.
В январе муниципалитетах Латвии было зарегистрировано более 32 тысяч граждан Украины.
Напомним, мы писали, сколько жителей Латвии хотят, чтобы украинцы остались после войны.
Также мы рассказывали, с какими проблемами украинцы сталкиваются в странах Балтии. Треть беженцев в Латвии испытывает проблемы с трудоустройством.
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