Робота за кордоном може стати пасткою: які вакансії мають насторожити

Польська поліція попереджає людей, які шукають роботу за кордоном, про ризики трудової експлуатації. У 2025 році в Польщі ідентифікували 194 жертви торгівлі людьми, а прокуратура відкрила 78 проваджень.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на реліз Gremi Personal.

Трудова експлуатація зростає

Проблема трудової експлуатації залишається одним із ключових викликів для Польщі. Це визнає і польський уряд.

У Національному плані дій з протидії торгівлі людьми на 2025-2027 роки зазначено, що використання людей для примусової праці вже кілька років є домінуючою формою торгівлі людьми в країні.

Зі зростанням кількості мігрантів у Польщі збільшується попит на працівників, зокрема у сільському господарстві, будівництві та сезонних роботах. Це створює додаткові ризики трудової експлуатації.

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Проблема не обмежується Польщею. За даними Eurostat, оприлюдненими у 2026 році, у 2024 році в країнах ЄС зареєстрували 9678 жертв торгівлі людьми. Серед тих, щодо кого була визначена форма експлуатації, 3391 людина, або 37%, стали жертвами торгівлі людьми з метою примусової праці.

Частка таких випадків у ЄС останніми роками зростає. Якщо у 2008-2018 роках вона становила 14-21%, то з 2019 року стабільно перевищує 28% і сягає 41%.

При цьому Eurostat наголошує, що офіційна статистика відображає лише виявлену частину явища.

"Коли говорять про торгівлю людьми, йдеться не обов’язково про очевидне викрадення чи фізичне утримання людини. Сучасна торгівля людьми може починатися з цілком звичайної вакансії. Саме тому легальний ринок праці має відігравати свою роль у тому, щоб люди не ставали жертвами трудової експлуатації", - переконані у Gremi Personal.

Як заманюють на роботу

Вербування потенційних жертв дедалі частіше відбувається через інтернет, соціальні мережі та месенджери. Людині пропонують привабливу зарплату, допомогу з переїздом і житлом, але після приїзду умови можуть кардинально змінитися.

Серед інструментів контролю - вилучення документів, погрози, невиплата зарплати, обмеження свободи пересування та нав’язування боргів.

Польська поліція серед тривожних сигналів називає:

вакансії з невідомих або неперевірених джерел;

надто високу зарплату за мінімальних вимог до працівника;

поспіх із виїздом;

відсутність чіткої інформації про роботодавця;

проблеми з укладенням договору;

вимогу сплатити гроші за працевлаштування ще до початку роботи.

Особливо небезпечно, якщо після приїзду у працівника забирають паспорт або інші документи, не виплачують зарплату, змушують працювати під погрозами, обмежують свободу пересування чи створюють штучний борг.

Такі обставини можуть свідчити не лише про порушення трудового законодавства, а й про трудову експлуатацію або торгівлю людьми.

Як перевірити роботодавця

Одне з основних правил безпечного працевлаштування за кордоном - перевіряти не лише вакансію, а й того, хто її пропонує.

У Польщі легальність діяльності агенції праці можна перевірити в офіційному реєстрі Krajowy Rejestr Agencji Zatrudnienia (KRAZ), доступному через систему STOR.

За назвою компанії, номером реєстрації або NIP - податковим ідентифікаційним номером у Польщі - можна перевірити, чи має вона відповідний запис у реєстрі та якими послугами займається.

До виїзду також варто з’ясувати:

хто є фактичним роботодавцем;

які умови роботи та оплати;

який графік роботи;

де працівник житиме;

скільки коштуватиме житло;

які можливі відрахування із зарплати;

чи укладають із працівником письмовий договір.

"Торгівля людьми може починатися не з насильства, а з повідомлення у Facebook із текстом "терміново потрібні працівники". Тому перевірити агенцію, роботодавця та умови роботи ще до виїзду - це не формальність. Для людини, яка шукає роботу за кордоном, така перевірка є одним із базових способів зменшити ризик потрапити в ситуацію трудової експлуатації", - наголошують у Gremi Personal.